Ziua internațională a copilului 2021, în Caraș Severin

În ajunul Zilei Internaționale a Copilului 2021, preoții aparținători Cercului pastoral-misionar Moldova Nouă din Caraș Severin s-au întrunit în comuniune euharistică cu preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului.

Ierarhul și clericii au mers în Parohia Naidăș pentru a se ruga împreună la Sfânta Liturghie și a se împărtăși cu toții din același potir cu Trupul și Sângele Domnului. Părintele Episcop a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Naidăș, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Alături de slujitori și de ceilalți preoți ai cercului pastoral-misionar, au fost și autoritățile locale, copii și tineri, dar și un număr însemnat de credincioși din localitate, dintre care, cei ce au fost pregătiți s-au împărtășit cu Sfintele Taine.

Această slujire face parte din programul întâlnirilor preasfințitului părinte Lucian cu toți clericii din Episcopia Caransebeșului pentru a se ruga împreună la Sfânta Liturghie și a se împărtăși cu Sfintele Taine. Slujitorii sfintelor altare din Eparhia Banatului Montan sunt împărțiți în 10 cercuri pastoral-misionare, iar preasfințitul Lucian va merge în fiecare cerc pe parcursul întregului an.

Tot în ajunul Zilei Internaționale a Copilului, preasfințitul părinte Lucian a săvârșit slujba de sfințire a Instituției unde copiii și tinerii din Naidăș învață. După Sfânta Liturghie ierarhul, preoții, autoritățile locale, cadre didactice, copii și tineri, au mers la Școala Gimnazială „Vasile Versavia” din localitate pentru a înălța și aici o rugăciune.

„Ne-am bucurat foarte mult că astăzi am fost în comuniune euharistică cu preoții aparținători acestui cerc, dar bucuria a fost îndoită căci iată în ajunul Zilei Internaționale a Copilului am fost alături și de copiii și tinerii din Naidăș, atât la biserică, cât și la școala pe care am binecuvântat-o. Mergem mai departe într-o alianță duhovnicească de formare și de educație, Biserica și Școala, pentru că dintotdeauna aceste două instituții au fost pilonii societății românești.

Școala românească s-a născut în tinda Bisericii, iar Biserica a fost și este maica neamului românesc așa cum a numit-o poetul nepereche Mihai Eminescu. Suntem împliniți că avem aici o lucrare frumoasă între autoritățile locale, Biserică și Școală, un triunghi al administrației, al spiritualității și al educației”, a concluzionat preasfințitul părinte Lucian.

Comentarii

comentarii