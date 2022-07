28 de oferte depuse pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate necesare construirii drumului de mare viteză Filiaşi – Lugoj

Ministrul Transportului, Sorin Grindeanu, anunţă că au fost depuse 28 de oferte pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate necesare construirii drumului de mare viteză Filiaşi – Lugoj.

”Au fost depuse 28 de oferte pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate necesare construirii drumului de mare viteză Filiaşi – Lugoj! Drumul, care va avea o lungime de aproximativ 230 de km, este împărţit în 4 loturi, astfel încât pe măsură ce sunt finalizate Studiile de Fezabilitate să poată fi lansate cât mai eficient în licitaţie contractele pentru proiectare şi execuţie”, spune ministrul.

Grindeanu arată că Lotul 1 (Filiaşi-Drobeta Turnu Severin), are o lungime de aproximativ 70 de km şi o valoare estimată a contractului pentru elaborarea SF de 28,19 milioane de lei fără TVA.

Lotul 2 ( Drobeta Turnu Severin – Domaşnea), are o lungime de aproximativ 65 de km şi o valoare estimată a contractului pentru elaborarea SF de 47,79 milioane de lei fără TVA. Lotul 3 (Domaşnea-Caransebeş), are o lungime de aproximativ 45 de km şi o valoare estimată a contractului pentru elaborarea SF de 25,38 milioane de lei fără TVA, iar lotul 4 (Caransebeş-Lugoj), are o lungime de aproximativ 50 de km şi o valoare estimată a contractului pentru elaborarea SF de 18,79 milioane de lei fără TVA.

Potrivit lui Grindeanu, durata Contractelor pentru realizarea Studiilor de fezabilitate este cuprinsă între 18 şi 26 de luni:

Filiaşi – Drobeta Turnu Severin:18 luni Drobeta Turnu Severin -Domaşnea: 26 de luni Domaşnea-Caransebeş: 22 de luni Caransebeş – Lugoj:18 luni

Comentarii

comentarii