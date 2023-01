50 de ani de la primul concert Pro Musica, de Ziua poetului național Mihai Eminescu

În 15 ianuarie 1973, ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu, legendara formație Pro Musica susținea primul concert. Evenimentul de acum 50 de ani a avut loc în sala festivă a Liceului Pedagogic din Timișoara. Acest prim concert este socotit de noi momentul de înfiinţare a Pro Musicii.

„Eram la ora de chimie, materie pe care n-am înţeles-o niciodată. Atunci am aflat că pe 15 ianuarie 1973 se organizează un eveniment special, de ziua lui Mihai Eminescu, şi am zis că trebuie să facem ceva cu trupa. Am pregătit compoziţii în întregime după operele lui Eminescu. Acest prim concert a fost organizat pentru elevii mai multor licee, pe linie şcolară. S-a ţinut în sala festivă a Liceului Pedagogic din Timişoara. Atunci s-a născut Pro Musica. Iniţial i-am dat numele trupei Pro Musica Experimental Super Grup. După care ne-am dat seama că e o prostie şi am scurtat numele. Să zicem că se numea folk ce făceam. Socotim acest concert ca fiind ora zero a trupei. Atunci au cântat în trupă Liviu Butoi, Doru Apreotesei, Doru Piloş şi Doru Iosif. A cântat cu noi şi un cor cameral. Apoi am început să concertăm la Casa Studenţilor”, a povestit Ilie Stepan, liderul trupei Pro Musica.

Eminescu avea să însoţească Pro Musica în toată istoria ei de 47 de ani. Şi asta pentru că trupa timişoreană are cele mai frumoase piese rock pe versurile lui Mihai Eminescu.

“Glosă”, “Şi dacă”, “Dintre sute de catarge”, “La steaua”, “Adio”…sunt câteva din titluri.

“Glosa este cea mai veche compoziţie pe versuri de Mihai Eminescu şi una din cele mai vechi compoziţii ale noastre. Ne-am apropiat cu mare grijă şi atenţie de aceste capodopere, am lucrat mult la fiecare dintre piesele compuse pe versurile lui Eminescu. Sunt piese care apar fie cu Pro Musica, fie cu Stepan Project şi am căutat ca fiecare din piese să se apropie şi să aibă o valoare cât de cât apropiată de ceea ce se întâmplă în ideile şi în stările extraordinare ale poeziei eminesciene”, a mai spus Ilie Stepan.

