Administrația județeană ia în calcul rezilierea contractului de reabilitare a drumului de legătură dintre Timișoara și A1, prin Dumbrăvița și Giarmata

Extinderea la patru benzi a drumului județean 691, dintre Timișoara și autostrada A1 e serios întârziată, iar în ciuda semnalelor transmise de conducerea Consiliului Județean Timiș spre firma constructoare, șantierul nu avansează așa cum trebuie. S-a ajuns în situația în care săptămâna viitoare se va discuta despre rezilierea contractului. Din păcate, o asemenea decizie vine la pachet cu o posibilă pierdere a finanțării europene.

”Această lucrare (n.r. Giarmata) este una dintre cele mai problematice pe care le avem la ora actuală. Procedura de licitație nu ne poate garanta că firma își va face treaba. Eu știu că firma are și ceva dificultăți, are și cateva procese. Mai sunt si alte lucrări, tot cu această firma, un drum județean între Sânmartinul Sârbesc și Maghiar, unde i-am pus să scoată tot și să pună din nou asfaltul, pentru că lucrarea nu era de calitate”, spune Alin Nica, președintele CJ Timiș.

Dacă despre porțiunea din Dumbrăvița Nica acuză administrația timișoreană că nu-i predă drumul care are instalată alimentarea pentru troleibuze, pentru partea de la sensul giratoriu spre centură nu mai există niciun alt motiv pentru întârziere, ceea ce a admis, joi, și Nica.

„Este o firmă care pare că nu are capacitate financiară, contractul fost semnat în 2019. Noi încercam să mobilizăm firma, dar dacă reziliem contractul este posibil să pierdem finanțarea. Asta ar însemna jumătate de an de proceduri, punând în pericol finanțarea, sau continuăm acest joc de-a șoarecele și pisica cu firma. Am dat un ultimatum constructorului să văd mobilizare concretă până la sfârșitul lunii, în caz contrar luăm în calcul rezilierea contractului, cu toate consecințele de rigoare. Din păcate, asta nu o să însemne că vom circula mai bine, dar luăm în calcul rezilierea”, a declarat președintele CJT.

Această reziliere comportă și un risc mare, prelungirea unei noi licitații, la pachet cu pierderea finanțării europene.

”Poate să însemne și pierderea finanțării, pentru că noi avem termen până în 2023 să finalizăm proiectul. Nu se poate trece de acest termen. În consecință, dacă reziliem contractul și avem o licitație cu contestații, atunci am putea pierde finanțarea”, a admis Nica.

Din păcate, se pare că firma constructoare care se ocupă de proiect, are ceva probleme, spune șeful CJT, el a mai amintit și de o lucrare efectuată de aceiași firmă, unde a fost cerută înlocuirea asfaltului, pentru că lucrarea ar fi fost de slabă calitate.

