Al Shawish Mueen, dezvoltator imobiliar din Giroc, condamnat la închisoare cu executare pentru dare de mită. Curtea de Apel Timișoara i-a majorat pedeapsa

Curtea de Apel Timișoara a pronunțat verdictul definitiv în dosarul în care milionarul de origine iordaniana Mueen Al Shawish, zis și „Mimo”, care a fost trimis in judecata de DNA pentru că i-ar fi promis fostului arhitect șef din Primăria Giroc, Florin Roman, diferite sume de bani în legătura cu exercitarea unor atribuții de serviciu. În condițiile în care inculpatul a făcut unele denunțuri penale în timpul anchetei efectuate de DNA, instanța de apel nu numai că nu i-a diminuat pedeapsa, ci i-a și majorat-o.

“Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpat apelant Al Shawish Muereni împotriva sentinței penale nr. 471 din data de 04.10.2023 pronunțata de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 2138/30/2022. Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție – Direcția Naționala Anticorupție, Serviciul Teritorial Timișoara.

Desființează în parte sentința penală apelată sub aspectul cuantumului pedepsei principale și rejudecând în aceste limite: Majorează pedeapsa aplicată inculpatului Al Shawish Mueen prin sentința penală de la 1 an închisoare la 1 an și 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Constată că prezenta infracțiune a fost săvârșita în termenul de supraveghere de 2 ani al amânării aplicării pedepsei de 4 luni închisoare, dispusă prin sentința penală nr.1025/01.04.2021 pronunțată de Judecătoria Timișoara, în dosarul nr. 31206/325/2020, definitiva prin neapelate la data de 20.04.2021.

Revoca amânarea aplicării pedepsei de 4 luni închisoare, dispusă prin sentința penală nr. 1025/01.04.2021 pronunțată de Judecatoria Timișoara, în dosarul nr. 31206/325/2020, definitivă prin neapelare la data de 20.04.2021.

Condamnă inculpatul la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, (în varianta conducerii unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată) (fapta din 17.05.2020).

Contopește pedeapsa de 4 luni închisoare, dispusă prin sentința penală nr. 1025/01.04.2021 pronunțată de Judecatoria Timișoara, în dosarul nr. 31206/325/2020, definitivă prin neapelare la data de 20.04.2021, cu pedeapsa de 1 an și 9 luni închisoare aplicată prin prezenta hotărâre, sens în care aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an și 9 luni închisoare, la care adaugă un spor de 1 luna și 10 zile închisoare, reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsa, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 1 (un) an și 10 (zece) luni și 10 (zece) zile închisoare, în regim privativ de libertate.

Menține în rest dispozițiile sentinței apelate”, se menționează în Hotărârea 289/2024 din 11.04.2024. Deocamdată, milionarul nu s-a prezentat la politie pentru a fi încarcerat, existând suspiciuni ca ar fi părăsit tara in timp util, scrie impactpress.ro.

