Alexander Degianski la 30 de ani administrează peste 5000 de ha de pământ în Timiş

Alexander Degianski este inginer agronom, dar și economist. În 2012, a absolvit cu media 10 Facultatea de agricultură din cadrul USAMVB Timișoara și, în paralel, a urmat și cursurile Facultății de Științe Economice.

În 2020, la vârsta de 30 de ani, administrează 5.000 de ha de teren agricol ale unui concern din Belgia, întinse pe cinci localități din Timiș – Giulvăz, Poeni, Otelec, Peciu Nou și Livezile – și coordonează 60 de angajați. De asemenea, deține și o fermă proprie de 400 de ha, în Giulvăz.

”Am crescut pe câmp, iubesc pământul și agricultura și nu aș face altceva. Am vrut să studiez Științele economice, fiindcă în orice domeniu ai nevoie de cunoștințe serioase de economie și finanțe. Este aberant să ai o fermă și să nu înțelegi un bilanț al activității sau cum să o completezi o factură.”, mărturisește Degianski.

El este și consilierul pe agricultură al rectorului USAMVB, dar și al șefului Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra.

Degianski a mai înregistrat o premieră în activitatea lui în domeniul agricol. În 2013, la un an după absolvirea facultății, avea 24 de ani și a fost numit la conducerea Stațiunii de Cercetare Didactică a USAMVB Timișoara.

A fost cel mai tânăr director din țară care a coordonat asemenea instituție.

După absolvirea facultății, în 2012, a activat un an în ferma familiei, iar în aprilie 2013, el a primit un apel care i-a schimbat destinul venit din partea fostului rector al USAMVB Timișoara. Rectorul era nemulțumit de activitatea la Stațiunea de Cercetare Didactică a universității și l-a rugat pe Degianski să vină la conducerea instituției. După o scurtă perioadă de gândire, tânărul a acceptat, la vârsta de 24 de ani, la mai puțin de un an de la absolvirea USAMVB.

”Am fost cel mai tânăr director de stațiune din România. Am luat o instituție pe care directorul dinaintea mea a reușit să o scoată din mocirlă, dar activitatea a ajuns într-o fază în care stagna. Obiectivul cu care am fost însărcinat era să aduc stațiunea de pe zero pe plus. În timp ce predecesorul meu a avut o sarcină mai grea: să o salveze, să o facă să funcționeze”, a povestit Degianski.

În cinci ani cât el a condus stațiunea au fost triplate producțiile la porumb. De la 3.000 kg, la 9.000 kg, la floarea soarelui, au crescut de la 1.000 kg, la 3.000 kg, la grâu, de la 2.500 kg, la 6.000 -7.000 kg. Au fost modernizate grajdurile de vaci și a fost refăcută hala de pasări. El a reușit să realizeze multe investiții în utilaje agricole performante și în spații de depozitare.

În 2017, lui Degianski i s-a terminat mandatul, dar nu s-a încheiat colaborarea cu universitatea. Noul rector, prof. Cosmin Popescu, l-a numit consilier personal pe probleme de agricultură, la fel a procedat și președintele Consiliului Județean Timiș.

”Avem întâlniri dese și analizăm probleme sensibile legate de agricultură și căutăm soluții. Mergem și în delegații când este cazul. Stațiune a fost o rampă de lansare extraordinară pentru mine, dar tot într-o firmă privată ești liber să faci ce vrei și să ai adevăratele performanțe. Așa am ajuns ca, după încheierea contractului cu Stațiunea Didactică, să administrez un fond de investiții cu capital belgian care exploatează 5.000 de ha de teren agricol în Timiș”, spune Degianski.

Cum a reușit să primească acest post?

A fost o simbioză din prima întâlnire pe care el a avut-o cu decidenții belgieni ai fondului. I-a convins din prima, dar și ei pe el. Ferma este ultramodernă dotată cu utilaje de ultimă generație și are angajați foarte bine pregătiți.

Degianski și-a mărturisit crezul lui de conducător de oameni:

”Pentru mine trei priorități sunt pentru orice angajat pe care îl am în subordine: sănătatea lui, familia lui, apoi locul de muncă. Așa pun problema cu toții de la prima zi de muncă, până la ultima.

De ce? Nu poți să vii la lucru dacă ești bolnav. Nu poți funcționa la randamentul așteptat dacă soția sau copilul sunt bolnavi acasă. Nu poți sa fii concentrat la muncă dacă ai o problemă în familie. Atunci prefer să îi dau liber omului să meargă acasă să își rezolve problemele familiale sau problemele de sănătate apoi să vină la serviciu. Îl și ajut dacă este cazul. Acestea sunt principiile mele de conducere. De asemenea, eu țin foarte mult la disciplină. Sunt convins că fără disciplină la locul de muncă și în viață nu poți duce nimic la bun sfârșit. Eu sunt foarte atent ca la sfârșitul lunii să fie toți angajații mulțumiți și să își primească salariile corect, în funcție de responsabilitățile fiecăruia. El trebuie să fie mulțumit la final de lună când ia salariu, iar eu să fiu mulțumit de rezultatele lui”, spune tânărul director Alexander Degianski.

Comentarii

comentarii