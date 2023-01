Alexandru Rafila, sub sau peste sistem?

Reușește acest demnitar PSD, un medic cunoscut în plan național și internațional, să domine și să controleze sistemul de sănătate? Sau, dimpotrivă, este controlat? Finalizează acestă perioadă a carierei sale politice pe scut sau sub scut? Cu fruntea sus sau cu ochii în Pământ? Îl provoc pentru a doua oară consecutiv. Doresc din tot sufletul să mă conving că este omul potrivit la locul potrivit. Și că merită mai mult. Eventual chiar o candidatură la președinție. Dar pentru asta e nevoie de fapte. Nu de vorbe.

Editorialul pe care l-am semnat ieri a stârnit reacții pe care nici nu le-am bănuit la început. Primul care a reacționat a fost însuși ministrul Alexandru Rafila. Care mi-a trimis un mesaj. Prin care m-a asigurat că propunerea mea privind medicamentele ieftine, numite generice, obligarea medicilor ca pe rețete să nu scrie marca fabricantului, ci doar denumirea substanței active, a farmaciștilor să nu onoroze decât acest tip de rețete și a CNAS să nu compenseze decât prețul genericelor, fusese deja pusă în practică. Printr-o decizie a ministrului. În scurt timp însă, au venit noi și numeroase reacții. Care demonstrează contrariul.

Nu știu ce a făcut sau ce nu a făcut la acest capitol domnul ministru Alexandru Rafila. E clar că manifestă bunăvoință. Că a înțeles necesitatea umanizării sub acest aspect a sistemului de sănătate. Dar asta nu este de ajuns. Măsura pe care a luat-o trebuia urmărită până la deplina ei implementare. Nu este suficent să vrei, nu este suficient să spui și nu este suficient nici să elaborezi și să semnezi un ordin de ministru. Sistemul pe care-l conduce, desigur, nu din vina lui, funcționează alandala. Datoria sa este însă să schimbe cât se poate de repede lucrurile. Și nu a făcut-o.

Numeroasele reacții pe care le-am primit demonstrează indubitabil faptul că lucrurile au continuat să meargă la fel și după ce Alexandru Rafila, așa cum pretinde, a reacționat, intervenind în acest mecanism bestemat. Care îi îmbogățește pe unii reprezentanți ai industriei pharma, rotunjește veniturile obținute pe sub mână ale unor medici certați cu morala, crește în mod incorect profitul unor farmacii și sărăcește sistemul de sănătate. Și mai ales îi sărăcește pe oameni. Iar pe cei cu venituri foarte mici, care nu au mijloacele necesare să-și cumpere medicamente foarte scumpe, îi lasă fără apărare în fața bolilor. În consecință, statul cheltuie din ce în ce mai mult pentru a înfrunta o serie întreagă de afecțiuni, care puteau fi evitate.

Stimate domnule Alexandru Rafila! Puneți lupa imediat pe sistem. Duceți până la capăt ceea ce pretindeți că ați început. Acționați cu fermitate. Vă informez că, după ce am primit o mulțime de mesaje, pe tot parcursul zilei de ieri am umblat prin farmacii. Și am văzut ce se întâmplă. Ca să numai vorbesc de faptul că, la rândul meu, confruntându-mă cu o afecțiune autoimună, generată de cele trei vaccinuri anti-Covid, am fost silit să fac un mare număr de controale și am primit fel de fel de rețete de la diverși medici. În niciuna dintre aceste rețete medicii nu s-au rezumat la a numi substanța activă. Dimpotrivă. Au scris cu mânuța lor denumirea comercială. Iar farmaciștii au onorat solicitările mele fără ca niciunul dintre ei să-mi precizeze că există și medicamente mult mai ieftine, numite generice.

Prin urmare, luați taurul de coarne și dați cu el de pământ. Și poate vă veți califica pentru a nu fi înlăturat prin rotativa din această primăvară. Și cine știe? Poate mai târziu, prin comportamentul dvs. exemplar, îl veți determina pe Marcel Ciolacu să nu mai viseze cai verzi pe pereți pentru prezidențiale. Și să caute în propriul partid oameni care sunt și specialiști, și intelectuali, și destoinici sub aspect politic. Eu încă sper că unul dintre aceștia puteți fi dvs.

P.S.: Și încă ceva extrem de importat. S-a dovedit că o bună parte din sumele imense date pe așa-zise consultanțe pentru proiectele Planului Național de Redresare și Reziliență au fost fie bani publici aruncați pe fereastră sau, și mai rău, plata unor operațiuni ilegitime de trafic de influență. Astfel încât și în Sănătate lucrurile să iasă fix așa cum au vrut neomarxiștii pe mâna USR. Acum, când lucrurlie acestea au fost înțelese, Guvernul din care faceți parte are obligația să întreprindă diligențele necesare și să ia banii înapoi. Inclusiv în domeniul Sănătății, unde, după cum se știe, USR și-a deschis un puternic front de dirijat și de înghițit fonduri.

