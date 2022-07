Alin Nica, în vizită de lucru la Timișoara. Conducerea primăriei, numită ”experiment administrativ eșuat”

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a ales o locație interesantă pentru a discuta cu cetățenii, în cadrul unei vizite de lucru. Miercuri, el a fost în cartierul Soarelui din Timișoara, a discutat cetățenii, iar la final a spus despre actuala conducere a primăriei că ”a dezamăgit profund timișorenii și s-a dovedit a fi un experiment administrativ eșuat”.

Discuțiile purtate cu cei din cartierul amintit i-au oferit perspectiva locuitorilor din acea zonă asupra modului în care Soarelui este administrat.

”De la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean, în fiecare săptămână, am avut vizite de lucru pe teren, în cadrul cărora am căutat soluții pentru cele mai stringente probleme ale comunităților locale din Timiș. Astăzi (n.r. miercuri) m-am întâlnit cu timișorenii din zona Soarelui, zeci de oameni nemaipomeniți cu care mi-a făcut plăcere să vorbesc, deși lucrurile pe care le-am aflat m-au întristat și chiar m-au revoltat. Curățenia este una dintre nemulțumirile majore ale cetățenilor cu care am discutat, iar argumentele lor, din păcate, sunt valabile pentru întregul oraș. Parcurile sunt neîngrijite și nu respectă norme elementare de igienă. Ar trebui montate toalete în zonele frecventate de atâtea familii cu copii și ar trebui acordată mai multă atenție spațiilor pentru petrecerea timpului în aer liber. Copacii plantați recent și gazonul de pe marginea Bulevardului Sudului s-au uscat sub ochii locuitorilor, căci nimeni de la Primărie nu s-a gândit că trebuie irigare după plantare, mai ales în contextul unor temperaturi crescute. Nici transportul public nu este de lăudat, în zonă, deși lucrările sunt finalizate și rețeaua este funcțională. Troleibuzul 16 și expresul 2 nu circulă ca înainte, așa cum au nevoie oameni”, a anunțat Nica.

El spune că va pune presiune publică și că va interveni în Consiliul Local Timișoara încât vocea cetățenilor să fie auzită.

”Nu am fost singur la întâlnire, ci împreună cu o echipă determinată să contribuie la schimbarea în bine a orașului. În continuare vom pune presiune publică, vom interveni în Consiliul Local și vom depune toate eforturile astfel încât vocea timișorenilor să fie auzită la Primărie, instituție care, cu actuala conducere, a dezamăgit profund timișorenii și s-a dovedit a fi un experiment administrativ eșuat”, a mai spus șeful CJT.

Comentarii

comentarii