Angajatori de TOP Timișoara 2023 – succes absolut în prima zi! Urmează ziua a doua, sâmbătă!

Angajatori de TOP 2023, cel mai mare eveniment de carieră din Banat, a debutat, vineri 17 martie, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, unde au venit sute de bănățeni în căutare unui loc de muncă sau numai să viziteze această manifestare extraordinară, care va continua și sâmbătă.

Angajatori de TOP reunește peste 50 de companii multinaționale și locale cu planuri importante de recrutare. Este vorba de 3.000 de oportunități de carieră deschise; workshopuri de carieră;I Love Tech: workshopuri și conferința cu nume mari precum Amazon, Intel, Continental și peste 15 consilieri de carieră – realizarea CV-urilor, pași pentru reconversii profesionale, sfaturi pentru interviuri.

La “Angajatori de top” sunt oferite peste 3.000 de locuri de muncă. Majoritatea salariilor sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, dar sunt și oferte ce depășesc acest interval. În urma unui studiu la care au participat companiile care și-au confirmat prezența la eveniment, 64% dintre angajatori oferă un venit de peste 2000 de euro angajaților cu experiență, iar peste 35% le oferă tinerilor aflați la primul job între 750 și 1000 de ruro. În ceea ce privește pachetul de beneficii extra-salariale, 62% dintre ele oferă suport financiar angajaților pentru traininguri, conferințe și cursuri de limbi străine. 50% dintre respondenți oferă asigurare de viață și beneficii well-being (consiliere, psihoterapie, yoga, mindfulness).

”Ne bucurăm să observăm inițiativa angajatorilor de a investi în dezvoltarea personală și profesională a angajaților. În urma studiului Hipo.ro, 62% dintre angajatori le oferă sprijin financiar angajaților pentru traininguri, conferințe și cursuri de limbi străine. Cele mai multe oferte de carieră vor fi în industriile IT, Inginerie, Finanțe și Logistică. Angajatori de TOP Timișoara nu este doar despre obținerea unui job – ci despre oportunitățile construirii unei cariere”, a subliniat Mădălina Vătafu, project manager Angajatori de TOP Timișoara.

La această ediție, organizatorii au pregătit: posibilitatea de a interacționa cu sute de angajatori de TOP și profesioniști care iau decizii de angajare, cele mai noi programe de internshiptrainee, stagii de practică și programe pentru absolvenți; mii de joburi din toate domeniile;workshopuri de carieră și tech unde ai acces la 12 sesiuni pe teme de interes, de pildă: “Ce abilități caută angajatorii în 2023” sau “CV-ul, cartea ta de vizită pentru angajatori”, precum și altele.

Este pregătită și o conferință Tech – cu titlul “I LoveTech”. Aici vei găsi una din cele mai mari comunități IT din București căreia te vei putea alătura dacă ești pasionat de acest domeniu;CV Experts – o zona unde specialiștii în HR îți vor răspunde tuturor întrebărilor legate de carieră.

”Pentru că ne place să îmbinăm utilul cu plăcutul, ți-am pregătit multe surprize just for fun printre care: Cabina Trăsnită – un Photo Booth și 360 Video Booth unde îți poți face amintiri cu cei aproape ție. Fie că ești în căutarea primului job (inclusiv programe de internship/trainee) sau a unei noi oportunități de muncă nu poți lipsi primăvara aceasta de la Angajatori de TOP! Nu îți cauți job? No problem, vino și descoperă noile trenduri pe piața muncii și interacționează cu experții în carieră.Pentru a discuta cu reprezentanții companiilor participante, consilierii și candidații, te așteptăm la Angajatori de TOP, și sâmbătă, în intervalul orar 10:00 – 17:00 la Centrul Regional de Afaceri Timișoara”, îndeamnă organizatorii.

