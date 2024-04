Anunţ de vânzare

CERES INSOLV SPRL, in calitate de lichidator judiciar al PERFECT RENAISSANCE SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite –cu sediul in Municipiul Timişoara Str. VASILE LUPU, Nr: 16, jud. Timiș, _J35/2863/1994, CUI RO 6407195, numit conform incheierii din data de 26.09.2019, pronuntata de Tribunalul Timis-Sectia a II-a Civila in dosarul nr.821/30/2010, anunţă organizarea unei licitatii publice pentru valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul debitoarei, respectiv:

Teren intravilan situat in Mun. Timisoara, Str. Sulina, nr.20, jud. Timis, categoria de folosință curți-construcții în suprafață 14.500 mp, identificat sub numărul cadastral / topografic 460/a/1, 460/b/1, 460/c/1 460/c/2/1 și înscris în cartea funciară nr. 419712 – Timișoara, pe care se afla un număr de 13 construcții industriale, cu suprafața totală construită la sol estimata la 2.000,41 mp și suprafață desfășurată de 3.498,97 mp, diverse stadii de degradare unele chiar parțial demolate si construcții neintabulate, dar înregistrate în contabilitatea debitoarei compuse din: împrejmuire, șoproane metalice, barăci, împrejmuire, puț forat și platforme betonate si bunurile mobile identificate in spatiu.

Licitatia va avea loc in data de 23.04.2024, ora 1200 la sediul lichidatorului judiciar, din București, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et, 4, modul 19, sector 3.

Documentele pentru participare la licitatie trebuie depuse la sediul lichidatorului judiciar cu cel mult 24 de ore inainte de ziua licitatiei.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar sau poate fi transmis, la cerere, pe e-mail. Preţul caietului de sarcini este de 1.500 lei, la care se adauga TVA.

Pretul de pornire este 500.000 euro. Valoarea la care au fost evaluate bunurile este 981.400 euro (fara TVA).

Toti cei care poseda un drept real asupra bunurilor scoase la vanzare au obligatia, sub sanctiunea decaderii, de a face lichidatorului judiciar dovada acestuia, pana in ziua anterioara licitatiei, la ora 12:00.

Pentru participare la licitaţie se va achita o cautiune de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Cautiunea de participare la licitaţie poate fi depusă în contul de insolvență RO96BUCU1032235332493RON deschis la Alpha Bank, beneficiar: PERFECT RENAISSANCE S.R.L. CUI 6407195.

Informatii suplimentare pot fi solicitate telefonic, la numarul 021.327.62.06 sau pe e-mail: office@ceresinsolv.ro

