Apa pe care ne-o dorim 2022. Apa dulce – concurs internațional cu premii organizat de Aquatim

Copiii și tinerii, iubitori ai naturii și preocupați de mediu, sunt chemați să-și exprime artistic ideile legate de relația oamenilor cu apa, într-un viitor cât mai sustenabil, prin participarea la concursul internațional cu premii Apa pe care ne-o dorim (The Water We Want).

Loredana Leordean a explicat că aceasta este o inițiativă a Rețelei Internaționale a Muzeelor Apei, WAMU-NET, transpusă local de Aquatim, membru al WAMU-NET prin centrul educațional Aquapic, de la vechea Uzină de apă industrială din Timișoara, competiția este deschisă preșcolarlor și elevilor cu vârste între 6 și 18 ani.

Tema ediției 2022 este Apa dulce, surprinsă în desene, fotografii și alte creații media (videoclipuri, animații, sunete și cântece). Pentru încadrarea în temă, se recomandă abordarea unor aspecte cum ar fi biodiversitatea, schimbările climatice și moștenirea apei, atât patrimoniul natural precum și cel cultural tangibil și intangibil.

Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 22 aprilie 2022, iar înscrierile se vor face exclusiv prin intermediul unui cadru didactic coordonator. Detalii complete despre competiție și condițiile de participare se găsesc în regulamentul și formularul de înscriere, publicate pe www.aquatim.ro.

Dintre creațiile artistice primite la Aquapic vor fi selectate șase lucrări și trimise spre jurizare finală și includere într-o expoziție digitală. În etapa finală internațională, se vor acorda șase premii de câte 300 de euro, pentru cele mai bune lucrări de la fiecare categorie, prin sprijinul generos al sponsorului Living Waters Museum, din India.

Cu gândul la frumoasele lucrări primite la ediția din 2021 și la cele două eleve din Timișoara clasate pe locurile 1 la desen și videoclip – Patricia Ahmadi și Mara Bugan – le dorim concurenților din anul acesta inspirație și succes! Așteptăm înscrierile pe adresa aquatim@aquademica.ro – este mesajul Aquatim.

