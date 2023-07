 Art Encounters 2023 – weekend-ul de închidere, la Timișoara

Bienala Art Encounters 2023, unul din cele mai relevante evenimente din România dedicate artei contemporane, organizează la Timișoara weekend-ul ei de închidere: 14 – 16 iulie.

Desfășurată în perioada 19 mai – 16 iulie 2023 și dedicată intersecției dintre artă, știință și ficțiuni, Bienala Art Encounters 2023, My Rhino is Not a Myth. art science fictions, propune pentru marele weekend de închidere a acestei ediții un program special de evenimente.

Bienala a confirmat și prin această a V-a ediție misiunea ei strategică de a deveni un punct de intersecție creativă între arta contemporană românească și cea internațională, reunind 60 de artiști din 21 de țări, atât din cei renumiți la nivel internațional, cât și tineri artiști aflați la început de carieră. Totodată, a propus o platformă complementară a spațiilor de tip artist-run din oraș (Avantpost, Balamuc, Baraka, Lapsus, Nava C2, Simultan), ca formă de recunoaștere a meritelor și contribuției acestora la ecosistemul artistic local.

Bienala Art Encounters este organizată de către Fundația Art Encounters, fiind finanțată de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara și cofinanțată de Ministerul Culturii și AFCN, având ca partener principal Raiffeisen Bank și ca sponsori ISHO, Tazz, MEWI și DACOart.

Curatoriată de Adrian Notz alături de un colectiv de tinere curatoare (Cristina Bută, Monica Dănilă, Ann Mbuti, Edith Lázár, Cristina Stoenescu și Georgia Țidorescu), ediția din acest an a Bienalei Art Encounters s-a desfășurat pe parcursul a opt săptămâni, propunând lucrări interesante, dintre care 11 nou-comisionate, special concepute pentru acest eveniment.

Încastrată în contextul actual al orașului și explorând ambiția Timișoarei de a deveni un hub al transferurilor tehnologice și inovatoare, Bienala Art Encounters vă invită acum la un weekend de închidere extrem de intens, alături de invitați speciali, discuții incitante, tururi ghidate și de tramvai, evenimente artistice în spațiile expoziționale și ale platformei complementare, lansarea oficială a Catalogului Bienalei, precum și un mare party de final. Mai multe detalii: 2023.artencounters.ro

Organizată într-un an cu totul special pentru Timișoara, Capitală Europeană a Culturii în 2023, această ediție a propus o temă extrem de actuală și a abordat subiecte mari și importante, pe măsura țelului ambițios pe care ar trebui să-l aibă un astfel de eveniment.

