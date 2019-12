Fundația Art Encounters Timișoara vă invită la evenimentul de lansare a albumului Șerban Savu: Drifting, în prezența artistului și a editorului cărții, Mihai Pop, marți, 17 decembrie, ora 18:30, la sediul Fundației din Casa ISHO, în spațiul de la mansardă.



„Mă interesează realitatea. Viața reală îmi dă energie și mă motivează. Pentru mine arta nu e un joc intelectual care face referire la el însuși. E alt joc intelectual, conectat direct la priza realității, a vieții imediate.”, spune Șerban Savu, Cluj, 2012.



Șerban Savu (n. 1978) trăiește și lucrează la Cluj-Napoca, unde a absolvit Universitatea de Artă și Design (2001). Artistul a beneficiat de o bursă de cercetare postuniversitară de doi ani la Veneția. Pictura figurativă a lui Savu surprinde existența cotidiană, anonimă și reală a oamenilor din proximitatea lui, în relație cu istoria recentă, dar și cu reperele istoriei artei. Expoziții (selecție): En dérive, Le Lait Centre D’art Contemporain, Albi (2019, solo); L’atelier sans fin, Atelier Brâncuși, Paris (2019); BioPerversity, Galeria Nicodim, Los Angeles (2018); L’entretien infini, Une saison roumaine, Centre Pompidou, Paris (2018); Disruptive Imagination – Making Windows Where There Were Once Walls, Gallery of Fine Arts, Ostrava, Czech Republic (2017); New Works, Galeria Nicodim, Los Angeles (2016, solo); Pictures at an Exhibition, Galeria Plan B, Berlin (2015, solo).



Mihai Pop (n. 1974) este directorul și fondatorul Galeriei Plan B Cluj / Berlin. El a absolvit Universitatea de Artă și Design din Cluj, a coordonat activitatea galeriei universității, Ataș, iar apoi a inițiat alături de Adrian Ghenie programul Plan B – prin activitatea Fundației și a Galeriei. Acest spațiu de producție și expunere a artei contemporane s-a deschis la Cluj în 2005, iar în septembrie 2008 Plan B a deschis un al doilea spațiu expozițional la Berlin. Mihai Pop a fost comisar al Pavilionului României la ediția din 2007 a Bienalei de Artă de la Veneția și curator al expoziței lui Adrian Ghenie “Darwin’s Room”, reprezentând România la Bienala de Artă de la Veneția din 2015. El este, de asemenea, unul dintre inițiatorii Fabricii de Pensule, deschis la Cluj in 2009.



Cartea este publicată de Editura IDEA din Cluj. Editori: Mihai Pop și George State. Albumul conține pe lângă lucrările lui Șerban Savu, dialoguri ale artistului cu Mihai Pop, un poem al lui George State și 5 poeme de Philip Levine traduse de George State. Designul cărții este semnat de Timotei Nădășan -a explicat Daniel Crainic, marketing manager.

