Artiști din SUA, Franța, Turcia, Bulgaria, Ungaria și România la Festivalul „Orașul Jazz”, de la Lugoj

Cea de-a treia ediție a Festivalului „Orașul Jazz”, va avea loc în perioada 8-10 septembrie, în Piața Iosif Constantin Drăgan din Lugoj. Vor fi trei seri de muzică de cea mai bună calitate, cu invitați de renume internațional, dar și cu artiști îndrăgiți pe plan local. Pe scenă vor urca artiști din SUA, Franța, Turcia, Bulgaria, Ungaria și România. Educația muzicală este o altă componentă căreia Asociația Trib’Art, în calitate de organizator, i-a acordat de fiecare dată o importanță deosebită. Astfel, copiii și tinerii, ca de altfel oricine vrea să descopere sunetele și istoria diferitelor instrumente muzicale, este binevenit la workshop-urile organizate în fiecare a zi a festivalului. O bună ocazie de a-i cunoaște și pe artiștii care, cu măiestrie, vor cânta la aceste instrumente în cadrul concertelor. Copiilor le-au fost pregătite activități captivante și anul acesta: o mulțime de jocuri interactive coordonate de animatori, picturi pe față și un atelier de ceramică susținut de Ana-Maria Stroie. Va avea loc și un târg de produse artizanale, ce va fi deschis, în fiecare zi a festivalului, între orele 18:00 – 23:00. De asemenea, participanții vor putea degusta diverse bunătăți și răcoritoare în zona amenajată în apropierea scenei. Programul concertelor: vineri, 8 septembrie 2023: Espresso Martini & Friends (ora 19:30), JazzyBIT (ora 20:15), Vasko The Patch Blues Band (Bulgaria, ora 21:45); sâmbătă, 9 septembrie 2023: David Luca Trio (ora 19:30), Manuel Rocheman Quartet feat. Rick Margitza (Franța/ SUA, ora 20:15), Sanat Deliorman and Her Vienna Band (Turcia, ora 21:45); duminică, 10 septembrie 2023: Jazz Tribe Quartet (ora 19:30), Bega Blues Band feat. Matt Pribojszki (Ungaria, ora 20:15), Jan Jankeje Gypsy Projekt (Germania, ora 21:45). Programul worsop-urilor: vineri, 8 septembrie, ora 18:00 – 19:00: Szabó Csongor – Zsolt – percuție; sâmbătă, 9 septembrie, ora 18:00 – 19:00: Johnny Bota – vioară, bass; duminică, 10 septembrie, ora 18:00 – 19:00: Lucian Nagy & Florian Nagy – instrumente de suflat. Festivalul „Orașul Jazz” este organizat de Asociația Trib’Art printr-un proiect finanțat din bugetul local al Municipiului Lugoj. Accesul la evenimente este gratuit!

