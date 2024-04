Asociația Prin Banat continuă proiectul Common Heritage și va lansa Catalogul Secession

În 2023, Asociația Prin Banat a inițiat proiectul ”Common Heritage – The Tale of Four Cities”, organizat sub umbrela Programului Cultural Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii. Prin intermediul acestui proiect, Asociația a explorat și identificat elemente arhitecturale de patrimoniu comun a patru orașe europene: Timișoara (România), Subotica (Serbia), Szeged (Ungaria) și Odesa (Ucraina).

Anul acesta, Common Heritage revine într-un nou format. Prin proiectul ”Common Heritage – Catalogul Secession”, Asociația își propune cercetarea comparativă a patrimoniului Secession din euroregiunea DKMT și să identifice elementele plastice comune împărtășite de localitățile din euroregiune, areal spațial împărtășit astăzi între țările România, Ungaria și Serbia. În cadrul proiectului, echipa va vizita peste 15 localități din țările menționate, unde va documenta fotografic ornamentația Secession și va identifica arhive care completează cercetarea in-situ. În paralel, vom descoperi contextul local al fiecărei localități, pentru a înțelege mai bine dinamica socială, culturală și economică la nivel local și pentru a identifica influențele reciproce la nivelul euroregiunii, accentuându-se dimensiunea de patrimoniu comun împărtășit.

În urma proiectului, Asociația Prin Banat va lansa publicația Catalogul Secession, cu fotografii, ilustrații și texte descriptive, și platforma online, care va funcționa ca o arhivă a tuturor clădirilor și motivelor decorative identificate în cadrul proiectului. Publicația și platforma online sunt programate pentru lansare în toamna anului 2024.

Inițiativa ”Common Heritage – Catalogul Secession” vine ca un răspuns la lipsa arhivelor și a documentelor originale aferente clădirilor construite la începutul secolului trecut în Timișoara, dar și în toată zona de vest, care duce la proiecte de restaurare ineficiente. Astfel, proiectul va deveni un instrument extrem de util, atât pentru publicul larg, în promovarea arhitecturii și a patrimoniului construit, cât și pentru profesioniști, care vor avea un nou instrument de real folos pentru elaborarea studiilor de specialitate aferente proceselor de restaurare și cercetare.

Pentru a afla mai multe despre proiectul ”Common Heritage – Catalogul Secession” și pentru a urmări procesul de cercetare, vă invităm să urmăriți pagina de Facebook și Instagram Heritage of Timișoara.

Organizat de Asociația Prin Banat, proiectul „Common Heritage – Catalogul Secession” este susținut de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură. Parteneri: Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială Timiș, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, Institutul Național al Patrimoniului, Intermunicipal Institute for the Protection of Cultural Monuments Subotica (MZZSK Subotica), TourInform Szeged.

