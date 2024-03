Astăzi este Ziua internațională a fericirii!

Miercuri, 20 martie, se sărbătorește în România și la nivel mondial Ziua internațională a fericirii!

Cercetătorii de la Muzeul Național al Banatului au explicat:

“Ne-am amintit cu drag de nenumărate clipe fericite pe care le-am petrecut alături de voi, la Noaptea muzeelor 2023. Profităm de această ocazie și anunțăm oficial că anul acesta Noaptea muzeelor are loc în 18 mai 2024.

Muzeul Național al Banatului propune publicului și în acest an expoziții, premiere, intervenții și experimente artistice, proiecții, spectacole și concerte.

Noaptea Muzeelor este organizată anual de Rețeaua Națională a Muzeelor din România (RNMR).

Save the date and your energy: 18 mai 2024, o ediție Noaptea Muzeelor care deja se anunță legendară! – îndeamnă MNaB Timișoara.

