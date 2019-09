Atelier Local de Învăţare în cadrul proiectului PGI06047 ECoC-SME

Municipiul Timişoara, în calitate de partener în cadrul proiectului ”PGI06047 ECoC-SME: Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Acţiuni de stimulare a creşterii şi inovării IMM-urilor prin evenimentul Capitală Europeană a Culturii şi moştenirea acestuia”, a organizat primul Atelier Local de Învăţare (Local Learning Lab) din cadrul proiectului.

Atelierul a avut tema generală ”Cum poate deveni programul Capitală Europeană a Culturii o oportunitate pentru oraşe şi regiuni de a dezvolta iniţitativele antreprenoriale existente şi viitoare?”, și s-a desfășurat luni, 30 septembrie 2019, în Spaţiul Expoziţional al Primăriei Municipiul Timișoara, Piaţa Victoriei nr. 5.

Atelierul Local de Învăţare (Local Learning Lab) a fost un eveniment de tip “world café“ la care au participat reprezentanți ai unor autorități locale, instituții educaționale, organizații de tineret, reprezentanți ai mediului de afaceri (start-up-uri din zona culturală și creativă, IT&C, socială și de turism), precum și reprezentanți ai Asociației Timișoara Capitală Europeană a Culturii, care au discutat şi ulterior vor dezvolta idei care să fie utilizate pentru consolidarea viitoarelor iniţiative din sectorul IMM-urilor locale.

În cadrul proiectului, printr-un proces interactiv de învăţare şi co-creaţie interregională şi participativă, partenerii și părțile interesate vor explora şi vor împărtăşi modalităţi de abordare şi bune practici pentru a revigora sectorul IMM la nivel local şi regional, şi pentru a-l alinia la contextul specific al programului Capitală Europeană a Culturii (CEaC).

Proiectul ECoC-SME recunoaşte programul Capitală Europeană a Culturii (CEaC) ca pe o oportunitate încă insuficient utilizată de oraşe şi regiuni pentru dezvoltarea IMM-urilor locale, existente şi viitoare, și se concentrează asupra potenţialului programului CEaC de a declanşa, consolida şi diversifica antreprenoriatul local. Alături de Timişoara, în proiect sunt implicate instituții și organizații din foste, actuale şi viitoare oraşe Capitală Europeană a Culturii: Leeuwarden, CEaC 2018 (Olanda), Matera, CEaC 2019 (Italia), Rijeka, CEaC 2020 (Croaţia) şi Kaunas, CEaC 2022 (Lituania).

