Au început înscrierile pentru admitere la Universitatea Politehnica Timișoara

Universitatea Politehnica Timișoara a dat miercuri, 5 iulie 2023, startul oficial admiterii în anul de învățământ 2023-2024, prin demararea înscrierilor la cele 10 facultăți, online, prin intermediul platformei dedicate (https://admitere.upt.ro/) și fizic, în facultăți și în centrele zonale de admitere din Deva (Colegiul Național „Decebal”), Drobeta-Turnu Severin (Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja”), Reșița (Colegiul Național „Traian Lalescu”), Târgu Jiu (Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”), Râmnicu-Vâlcea (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”) și Arad (Colegiul Naţional „Moise Nicoară”).

Admiterea în Universitatea Politehnica Timișoara se face prin concurs cu probă de verificare a cunoștințelor (la Facultatea de Automatică și Calculatoare și la Facultatea de Arhitectură și Urbanism) sau prin concurs de dosare (la celelalte facultăți).

Elevii premiați la olimpiade și concursuri naționale și internaționale sunt admiși cu media 10, fără a mai susține concurs de admitere. Pe lângă aceștia, mai benefciază de locuri special alocate elevii proveniți din licee din mediul rural, sportivii de performanță, candidații proveniți din sistemul de protecție socială, candidații de etnie rromă, cei cu cerințe speciale, românii de pretutindeni și candidații care doresc să urmeze o carieră în SRI.

Toate detaliile legate de admitere se găsesc și pe website-ul Universității Politehnica Timișoara (https://www.upt.ro/).

Candidații care aleg Universitatea Politehnica Timișoara vor beneficia de cazare în cămine modernizate (se asigură locuri pentru toți solicitanții), laboratoare, săli de cursuri și seminarii moderne, dotate cu echipamente de ultimă generație, cele mai mari burse, atât de la buget, cât și din fonduri proprii, practica la cele mai importante companii din zonă, o bază sportivă cum nu mai are nici o altă universitate, cea mai modernă bibliotecă universitară, iar la absolvire oportunități foarte bune de carieră fie la companiile partenere, fie pe cont propriu, pentru cei care urmează calea antreprenoriatului, pentru care pot primi și o susținere consistentă.

Dar mai multe despre ce înseamnă viața de student la Universitatea Politehnica Timișoara spun proaspeții absolvenți:

„Când mă gândesc la Universitatea Politehnica Timișoara, îmi trec două cuvinte prin minte: performanță și profesionalism. Universitatea Politehnica Timișoara, prin cadrele didactice ale acestei instituții, mi-au oferit mediul necesar dezvoltării mele atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Am avut parte de un mediu propice de învățare care m-a motivat mereu să țintesc cât mai sus și care m-a învățat să îmi croiesc drumul în viață. Pentru mine, perioada de studenție a fost una provocatoare, cu multe oportunități de dezvoltare: concursuri, conferințe și activități de voluntariat, din care am învățat mereu să fiu o variantă din ce în ce mai bună a propriei persoane”. (Geanina Ioana Bogluț, MPT)

„Acum patru ani, la terminarea liceului, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale din cadrul UPT a fost singura opțiune pe care am considerat-o. Cunoșteam de atunci faptul că o sa fie un program de învățământ dificil, dar eram pasionat de domeniu și știam că mi se va potrivi. Rapid a ajuns să îmi placă stilul de desfășurare al activității în cadrul academic. Acest lucru este datorat îmbinării părții teoretice cu cea practică, dar și profesorilor care mi-au inspirat ambiție și încredere în ceea ce fac. După această perioadă, pot să spun că le mulțumesc profesorilor pentru că m-au susținut și m-au făcut să urmăresc cât mai multe realizări în cariera mea de inginer. (Cătălin Medinceanu, ETTI)

„Am venit la FSC cu nerăbdare să învăț informații din multitudinea de domenii predate și nu am fost dezamăgit. În continuare, voi urma un program de master din această facultate, cu cel puțin aceeași nerăbdare și o doză considerabilă de curiozitate”. (Raul Tulcan, FSC)

„Să fii student e minunat. Poate cea mai frumoasă perioadă din adolescență. Dar să fii student la MPT e și mai bine. Am intrat pe porțile facultății cu foarte multe emoții și temeri legate de cum mă voi descurca, iar acum, după 3 ani, ies mai încrezătoare ca oricând în propriile forțe. Studenția a reprezentat perioada mea de maturizare, în care am reușit să îmbin utilul cu plăcutul dar și sa îmi gestionez foarte bine timpul. Dacă ar fi să mă întorc în timp aș alege tot MPT, tot Administrație Publică și cu siguranță mi-aș dori să am parte de aceleași cadre didactice cărora pot doar să le mulțumesc că au fost exigenți când a fost cazul, pentru a scoate din mine ce e mai bun. Dacă ar fi să spun tot ce simt, aș lungi acest text inutil, pe scurt, nu regret o secundă că am ales această facultate, tocmai de aceea și la master o îmbrățișez cu drag”. (Xime-Maximiliana Botiz, MPT)

„Primele mele dorințe când am venit la această facultate au fost de a-mi aprofunda cunoștințele și de a mă dezvolta personal. În urma absolvirii acesteia, am dobândit un bagaj de cunoștințe și ca bonus am legat prietenii pe viață”. (Ioana Măran, FSC)

