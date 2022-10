BETA și Urban Eye, la cinema Victoria din Timișoara. Programul în săptămâna 5 -9 octombrie

Săptămâna cinema Victoria din Timișoara pune la loc de cinste documentarele pe subiecte de urbanism, arhitectură și istorie, printr-o selecție de filme și dezbateri prezentate în cadrul BETA și în parteneriat cu festivalul Urban Eye, de joi până duminică.

Lor li se adaugă proiecția în premieră a documentarului DELTA BUCUREȘTIULUI, în regia Evei Pervolovici.

Saoirse Ronan și Adrien Brody vin sâmbătă la Victoria în premieră, într-o comedie de neratat, SEE HOW THEY RUN. Programul e completat de două filme românești foarte recente, drama MAROCCO și thrillerul BALAUR, care revin pe ecranul nostru, dar și VORTEX, cel mai atipic film semnat de controversatul regizor francez Gaspar Noé.

Pentru micii spectatori am pregătit două animații care pot fi văzute în familie, ȚESTOASA ROȘIE sâmbătă, a animație tulburător de frumoasă, fără dialog, și AILO, AVENTURI ÎN LAPONIA, o incursiune în viața unui pui de ren, dublată în limba română. Nu în ultimul rând, îi invităm cu drag pe toți tinerii peste 10 ani pasionați de protejarea naturii la filmul CRUCIADA COPIILOR, miercuri de la 18:00.

