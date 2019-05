Bucurie moderată la PNL Timiș după anunțarea primelor rezultate la alegerile europarlamentare si referendum

Bucurie moderată în sediul PNL Timiș după aflarea rezultatelor exit-poll-urilor la inchiderea urnelor. Liberalii au urmărit datele oferite de un sondaj Sociopol, potrivit cărora PNL a obținut 29%, urmat de PSD 27%, USR-Plus 23 de procente, Pro Romania 6%, UDMR 5 și ALDE cu 4%.

„Bucurie, desigur, dar o bucurie rațională, ponderată, pentru că noi nu uităm că suntem în fața unor rezultate exit poll, și nu în fața rezultatelor numărării voturilor. Prin urmare, așteptăm cu calm, dar și cu optimism, să se confirme ceea ce acum a rezultat la exit poll. Evident că ne-am bucura enorm să câștigăm aceste alegeri, să fim partidul numărul 1, am muncit enorm pentru asta, am dat dovadă de seriozitate în tot ce am făcut. Am făcut proba că nimeni nu poate reprezenta mai bine interesele României în Parlamentul European decât reprezentanții PNL, pentru că PNL este partidul cu cea mai mare credibilitate pe plan internațional. Nu avem timp acum să detaliem, dar câteva secțiuni putem să lansăm. Eu vreau să mulțumesc poporului român pentru ca a participa într-o asemenea proporție la alegeri și au fost bătute toate recordurile de până acum în privința prezenței la vot. Este foarte bine ca a crescut spiritul civic și sper să se mențină la fel de ridicat și pe viitor” a declarat liderul PNL Timiș, Nicolae Robu.

Liberalii așteaptă rezultatele oficiale ale alegerilor și consideră că rezultatul este o primă înfrângere pentru social democrați.

„Este limpede că s-au produs schimbări substanțiale în privința electoratului, ceea ce nu e surprinzător, decât poate prin proporțiile acestei schimbări. Noi, mai ales cei care trăim în aceste orașe mari, cu multe companii mari, unde sunt angajați foarte mulți tineri care își propun țeluri comune, știam că va fi o creștere a unei forțe politice mai nou apărute, USR-Plus, și coroborat această creștere cu prezența slabă în mediul rural, a făcut ca acest partid să fie unul foarte bun. Noi știm rezultatele exit poll, dar oricum am lua-o, este limpede că este un scor foarte bun, pentru care eu nu pot decât să îi felicit. PSD a pierdut categoric. O primă înfrângere este rezultată în urma validării referendumului. PSD nu a reușit să se impună, putem spune că a pierdut„, a completat șeful PNL Timiș, Nicolae Robu, conform realitateadetimiș.ro.

Comentarii

comentarii