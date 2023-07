Calendarul săptămânal al evenimentelor culturale în organizarea instituțiilor CJ Timiș

Consiliul Județean Timiș, prin instituțiile sale de cultură, a pregătit pentru timișeni numeroase expoziții și spectacole, cât și alte evenimente culturale, menite să marcheze Ziua Județului Timiș dar și tradiția, tenacitatea și perseverența cetățenilor Județului Timiș.

Astfel, Ansamblul Profesionist Banatul prezintă un spectacol folcloric în premieră, intitulat „Atemporal”, un spectacol care valorifică tradiția printr-o interpretare modernă și inovatoare.

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”, organizează evenimentului „Expoziție de presă: Timișul istorie vie”, în foaierul Palatului Administrativ, unde va avea loc și un recital muzical marca Incanto Quartetto.

Muzeul Național de Artă Timișoara vernisează expoziția „Personalități din Banat”, semnată de artistul Aurelian Scorobete, în cadrul căreia se pot vedea portretele celor mai reprezentative personalități istorice ale Timișoarei și Banatului: oameni politici, artiști, muzicieni, arhitecți etc.. Alături de acestea se vor regăsi portretele suveranilor României: Carol I, Ferdinand I, Carol al II-lea, Mihai I și al Majestății Sale Margareta.

De asemenea Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” prezintă spectacolul „Orașul luminilor”, un spectacol de păpuși și obiecte văzute în perspectivă dramatică, având la bază documentarea de către echipa artistică a unor povești vechi și noi ale Timișoarei.

Spectacolul este un omagiu adus acestui oraș, prin care actorii păpușari doresc să împărtășească lumii un alt fel de expresie artistică despre orașul lor iubit.

Descoperiți mai jos calendarul activităților culturale din perioada 25 – 30 iulie.

MARȚI, 25 IULIE

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția temporară „PRINȚ ȘI SULTAN. Decenii de război și fronturi fluctuante la hotarele sublimei porți”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția temporară „Ciprian Porumbescu 170. O viață, o epocă, un ideal”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara – Lumi paralele”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziție temporară „Epoca Frumoasă” – ilustrații realizate de copii, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I;

Expoziția „Îndrăgostiți de Amintiri”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția etnografică permanentă – ceramică, țesături, port, podoabe – Sala de expoziție permanentă;

Expoziție „Zestre strămoșească”, Sala de Expoziții, corp B;

Expoziție foto-documentară „Danube women stories”, la Sala de Expoziții corp B.

MIERCURI, 26 IULIE

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția temporară „PRINȚ ȘI SULTAN. Decenii de război și fronturi fluctuante la hotarele sublimei porți”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția temporară „Ciprian Porumbescu 170. O viață, o epocă, un ideal”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara – Lumi paralele”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziție temporară „Epoca Frumoasă” – ilustrații realizate de copii, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I;

Expoziția „Îndrăgostiți de Amintiri”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „Încălzirea globală-problemă rezolvată” de Megan Dominescu;

Expoziția temporară „Timișoara – portretul unui oraș”;

Expoziție „Apogeul Artei Preistorice Europene Cultura Cucuteni”;

Expoziția „Jocul cu hazardul: Romul NUȚIU. O retrospectivă/ Playing hazard: Romul NUȚIU. A retrospective”;

MNART BAROQUE RELOADED, expoziție temporară;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția permanentă ”Laborator restaurare-conservare”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția etnografică permanentă – ceramică, țesături, port, podoabe – Sala de expoziție permanentă;

Expoziție „Zestre strămoșească”, Sala de Expoziții, corp B;

Expoziție foto-documentară „Danube women stories”, la Sala de Expoziții corp B.

JOI, 27 IULIE

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Spectacol „Atemporal”, Timișoara Convention Center, ora 19:00;

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția temporară „PRINȚ ȘI SULTAN. Decenii de război și fronturi fluctuante la hotarele sublimei porți”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția temporară „Ciprian Porumbescu 170. O viață, o epocă, un ideal”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara – Lumi paralele”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziție temporară „Epoca Frumoasă” – ilustrații realizate de copii, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I;

Expoziția „Îndrăgostiți de Amintiri”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „Încălzirea globală-problemă rezolvată” de Megan Dominescu;

Expoziția temporară „Timișoara – portretul unui oraș”;

Expoziție „Apogeul Artei Preistorice Europene Cultura Cucuteni”;

Expoziția „Jocul cu hazardul: Romul NUȚIU. O retrospectivă/ Playing hazard: Romul NUȚIU. A retrospective”;

MNART BAROQUE RELOADED, expoziție temporară;

Ziua Județului Timiș – tur ghidat gratuit: expoziție „Jocul cu hazardul: Romul NUȚIU. O retrospectivă/ Playing hazard: Romul NUȚIU. A retrospective”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția permanentă ”Laborator restaurare-conservare”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția etnografică permanentă – ceramică, țesături, port, podoabe – Sala de expoziție permanentă;

Expoziție „Zestre strămoșească”, Sala de Expoziții, corp B;

Expoziție foto-documentară „Danube women stories”, la Sala de Expoziții corp B.

VINERI, 28 IULIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziție de presă: „Timișul, istorie vie” , foaier – Palatul Administrativ, ora 10:00;

Recital muzical marca Incanto Quartetto, foaier – Palatul Administrativ, ora 10:00;

Ziua Județului Timiș – „Lecturi aprinse”, Bastion Maria Theresia, ora 21:00.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Flashmob, Piața Victoriei Timișoara, ora 18:00;

Ziua Județului Timiș – Festival concurs „Lada cu Zestre”, Sala Capitol a Filarmonicii „Banatul”, ora 19:00.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția temporară „PRINȚ ȘI SULTAN. Decenii de război și fronturi fluctuante la hotarele sublimei porți”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția temporară „Ciprian Porumbescu 170. O viață, o epocă, un ideal”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara – Lumi paralele”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziție temporară „Epoca Frumoasă” – ilustrații realizate de copii, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I;

Expoziția „Îndrăgostiți de Amintiri”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I;

Ziua Județului Timiș- „Pe urmele trecutului”, tururi ghidate gratuite, intervalul orar 10:00 – 18:00.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „Încălzirea globală-problemă rezolvată” de Megan Dominescu;

Expoziția temporară „Timișoara – portretul unui oraș”;

Expoziție „Apogeul Artei Preistorice Europene Cultura Cucuteni”;

Expoziția „Jocul cu hazardul: Romul NUȚIU. O retrospectivă/ Playing hazard: Romul NUȚIU. A retrospective”;

MNART BAROQUE RELOADED, expoziție temporară;

Ziua Județului Timiș – Atelier de mediere pentru copii, 7 – 12 ani, ora 10:00;

Ziua Județului Timiș – Vernisaj expoziție „Personalități din Banat”, ora 18:00;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția permanentă ”Laborator restaurare-conservare”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția etnografică permanentă – ceramică, țesături, port, podoabe – Sala de expoziție permanentă;

Expoziție „Zestre strămoșească”, Sala de Expoziții, corp B;

Expoziție foto-documentară „Danube women stories”, la Sala de Expoziții corp B;

Ziua Județului Timiș – musical „Come into the light – over the bridges of time”, ora 21:00.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Premieră „Orașul paralel: Party în Elisabetin”, loc de începere str. Ioan Curea, nr. 1, ora 20:00.

SÂMBĂTĂ, 29 IULIE

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția temporară „PRINȚ ȘI SULTAN. Decenii de război și fronturi fluctuante la hotarele sublimei porți”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția temporară „Ciprian Porumbescu 170. O viață, o epocă, un ideal”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara – Lumi paralele”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziție temporară „Epoca Frumoasă” – ilustrații realizate de copii, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I;

Expoziția „Îndrăgostiți de Amintiri”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „Încălzirea globală-problemă rezolvată” de Megan Dominescu;

Expoziția temporară „Timișoara – portretul unui oraș”;

Expoziție „Apogeul Artei Preistorice Europene Cultura Cucuteni”;

Expoziția „Jocul cu hazardul: Romul NUȚIU. O retrospectivă/ Playing hazard: Romul NUȚIU. A retrospective”;

MNART BAROQUE RELOADED, expoziție temporară;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția permanentă ”Laborator restaurare-conservare”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția etnografică permanentă – ceramică, țesături, port, podoabe – Sala de expoziție permanentă;

Expoziție „Zestre strămoșească”, Sala de Expoziții, corp B;

Expoziție foto-documentară „Danube women stories”, la Sala de Expoziții corp B.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Premieră „Orașul paralel: Party în Elisabetin”, loc de începere str. Ioan Curea, nr. 1, ora 20:00.

DUMINICĂ, 30 IULIE

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția temporară „PRINȚ ȘI SULTAN. Decenii de război și fronturi fluctuante la hotarele sublimei porți”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția temporară „Ciprian Porumbescu 170. O viață, o epocă, un ideal”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara – Lumi paralele”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziție temporară „Epoca Frumoasă” – ilustrații realizate de copii, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I;

Expoziția „Îndrăgostiți de Amintiri”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „Încălzirea globală-problemă rezolvată” de Megan Dominescu;

Expoziția temporară „Timișoara – portretul unui oraș”;

Expoziție „Apogeul Artei Preistorice Europene Cultura Cucuteni”;

Expoziția „Jocul cu hazardul: Romul NUȚIU. O retrospectivă/ Playing hazard: Romul NUȚIU. A retrospective”;

MNART BAROQUE RELOADED, expoziție temporară;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția permanentă ”Laborator restaurare-conservare”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția etnografică permanentă – ceramică, țesături, port, podoabe – Sala de expoziție permanentă;

Expoziție „Zestre strămoșească”, Sala de Expoziții, corp B;

Expoziție foto-documentară „Danube women stories”, la Sala de Expoziții corp B.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Ziua Județului Timiș – premieră spectacol „Orașul luminilor”, ora 18:00;

Spectacolul „Noua poveste a Scufiței Roșii”, ora 11:00.

