Calendarul săptămânal al evenimentelor culturale în organizarea instituțiilor CJ Timiș

Consiliul Județean Timiș propune iubitorilor de cultură o nouă săptămână cu expoziții temporare și permanente, spectacole precum și teatru de păpuși.

Muzeul Național de Artă Timișoara marchează Ziua Națională a României printr-un recital de muzică clasică. Astfel studenții Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest Timișoara vor susține o seara de arii, duete și ansambluri din repertoriul de operă și operetă românească.

De asemenea va fi organizat și spectacolul „Inimă de român” unde participă elevii Școlii de Arte Timișoara, clasele canto muzică populară și clasele de instrumente, acompaniați de orchestra școlii, dirijor Silviu Drăgan.

Săptămâna se încheie cu spectacolul „Ghetuțele vesele”, pus în scenă de Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”. Bilete se pot cumpăra online accesând platforma www.bilete.ro sau de la casieria teatrului.

Descoperiți mai jos calendarul activităților culturale din perioada 28 noiembrie – 3 decembrie.

MARȚI, 28 NOIEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția temporară „Orizont 50”, de Oscar Iustin;

Expoziția temporară „NEO-ARH. Amprente ale stilului neoromânesc în capitala europeană a culturii”, de Cristian Radu Nema.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziție „Opus 25”, artist Linda Saskia Menczel, Galeria Pod.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă – ceramică, holul bibliotecii;

Expoziția în aer liber;

Vernisaj expoziție „Centrul Artistic Baia Mare în forme, culori și tradiții”, Sala Expozițională Pavilionară ora 13:00.

Muzeul Național al Banatului

Conferința „Turning visitors into users. Transforming the Baden State Museum for the next generation”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2, ora 18:00.

MIERCURI, 29 NOIEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția temporară „Orizont 50”, de Oscar Iustin;

Expoziția temporară „NEO-ARH. Amprente ale stilului neoromânesc în capitala europeană a culturii”, de Cristian Radu Nema.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziție „Opus 25”, artist Linda Saskia Menczel, Galeria Pod;

Spectacol „Inimă de român”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hoș, etaj I;

Expoziția „Logics and shapes”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Artiști din Timișoara în Colecția Herczeg”;

Expoziție „Timișoara în gravura europeană, secolele XVI – XVIII”, mansarda B2, Bastion Maria Theresia.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „Structură spațială” de Dorel Tulcan;

Expoziția temporară „Soarele Albastru. Conversații despre artă, știință și ecologie”;

Expoziția temporară „Brâncuși: surse românești și perspective universale”;

Expoziția temporară „Paralele. Timișoara/Novi Sad”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția permanentă ”Laborator restaurare-conservare”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă – ceramică, holul bibliotecii;

Expoziția în aer liber;

Expoziția „Centrul Artistic Baia Mare în forme, culori și tradiții”, în Sala Expozițională Pavilionară.

JOI, 30 NOIEMBRIE

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziție „Opus 25”, artist Linda Saskia Menczel, Galeria Pod;

Lansare volum „Linda-Saskia Menczel – în propriile cuvinte”, Galeria Pod, ora 19:00.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hoș, etaj I;

Expoziția „Logics and shapes”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Artiști din Timișoara în Colecția Herczeg”;

Expoziție „Timișoara în gravura europeană, secolele XVI – XVIII”, mansarda B2, Bastion Maria Theresia.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „Structură spațială” de Dorel Tulcan;

Expoziția temporară „Soarele Albastru. Conversații despre artă, știință și ecologie”;

Expoziția temporară „Brâncuși: surse românești și perspective universale”;

Expoziția temporară „Paralele. Timișoara/Novi Sad”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția permanentă ”Laborator restaurare-conservare”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă – ceramică, holul bibliotecii;

Expoziția în aer liber;

Expoziția „Centrul Artistic Baia Mare în forme, culori și tradiții”, în Sala Expozițională Pavilionară.

VINERI, 1 DECEMBRIE

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziție „Opus 25”, artist Linda Saskia Menczel, Galeria Pod.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hoș, etaj I;

Expoziția „Logics and shapes”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Artiști din Timișoara în Colecția Herczeg”;

Expoziție „Timișoara în gravura europeană, secolele XVI – XVIII”, mansarda B2, Bastion Maria Theresia.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „Structură spațială” de Dorel Tulcan;

Expoziția temporară „Soarele Albastru. Conversații despre artă, știință și ecologie”;

Expoziția temporară „Brâncuși: surse românești și perspective universale”;

Expoziția temporară „Paralele. Timișoara/Novi Sad”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția permanentă ”Laborator restaurare-conservare”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă – ceramică, holul bibliotecii;

Expoziția în aer liber;

Expoziția „Centrul Artistic Baia Mare în forme, culori și tradiții”, în Sala Expozițională Pavilionară.

SÂMBĂTĂ, 2 DECEMBRIE

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziție „Opus 25”, artist Linda Saskia Menczel, Galeria Pod;

„Întâlnire cu artistul” în cadrul expoziției „Opus 25”, ora 11:00.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hoș, etaj I;

Expoziția „Logics and shapes”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Artiști din Timișoara în Colecția Herczeg”;

Expoziție „Timișoara în gravura europeană, secolele XVI – XVIII”, mansarda B2, Bastion Maria Theresia.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „Structură spațială” de Dorel Tulcan;

Expoziția temporară „Soarele Albastru. Conversații despre artă, știință și ecologie”;

Expoziția temporară „Brâncuși: surse românești și perspective universale”;

Expoziția temporară „Paralele. Timișoara/Novi Sad”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția permanentă ”Laborator restaurare-conservare”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă – ceramică, holul bibliotecii;

Expoziția în aer liber;

Expoziția „Centrul Artistic Baia Mare în forme, culori și tradiții”, în Sala Expozițională Pavilionară.

DUMINICĂ, 3 DECEMBRIE

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziție „Opus 25”, artist Linda Saskia Menczel, Galeria Pod;

„Întâlnire cu artistul” în cadrul expoziției „Opus 25”, ora 17:00.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hoș, etaj I;

Expoziția „Logics and shapes”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Artiști din Timișoara în Colecția Herczeg”;

Expoziție „Timișoara în gravura europeană, secolele XVI – XVIII”, mansarda B2, Bastion Maria Theresia.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „Structură spațială” de Dorel Tulcan;

Expoziția temporară „Soarele Albastru. Conversații despre artă, știință și ecologie”;

Expoziția temporară „Brâncuși: surse românești și perspective universale”;

Expoziția temporară „Paralele. Timișoara/Novi Sad”;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția permanentă ”Laborator restaurare-conservare”;

Recital de muzică clasică, ora 18:00, Sala Barocă.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă – ceramică, holul bibliotecii;

Expoziția în aer liber;

Expoziția „Centrul Artistic Baia Mare în forme, culori și tradiții”, în Sala Expozițională Pavilionară.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Spectacolul „Ghetuțele vesele”, 3+, ora 11:00 și ora 13:00.

