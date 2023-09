Campanie de donare de sânge la Spitalul Clinic CF Timișoara

Spitalul Clinic CF Timișoara împreuna cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină organizează pe 28 septembrie o campanie de donare de sânge. Timp de 5 ore, între 8.00 și 13.00, două încăperi din unitatea sanitară vor fi transformate într-un adevărat centru de recoltare. Până acum, 40 de angajați ai Spitalului Clinic CF Timișoara și-au anunțat disponibilitatea de a dona. Pe lângă angajații Spitalului Clinic CF, însă, sunt așteptați și timișorenii dornici să sară în ajutorul semenilor, care înțeleg cât de important este ca Centrul Regional de la Timișoara să aibă rezerve însemnate de sânge.

„Este o premieră pentru Spitalul Clinic CF Timișoara și mă bucur că am reușit, împreuna cu colegii de Centrul de Transfuzii, să organizăm o asemenea colectă. Noi am început deja o campanie de promovare a acestui eveniment și sper să vină cât mai mulți donatori. Am luat legătura cu vecinii noștri de la Palatul Apelor, apoi cu colegii de la Medicină 2 și chiar cu cei din UMF. Din cadrul spitalului sunt foarte mulți colegi care și-au arătat disponibilitatea de a participa la această acțiune de donare de sânge. Vreau să mulțumesc echipei care s-a implicat pentru organizarea acestei colecte publice: dr. Anca Chircă- medic specialist ATI, dr. Cioca Flavius- medic specialist Medicina Muncii și asistenta Zarandi Bella”, spune conf. dr. Stela Iurciuc – manager Spitalul Clinic Cf Timișoara.

Cei care vin să doneze sânge trebuie să știe că la o donare se recoltează cel mult 420 de ml de sânge, care se reface ca volum în câteva ore, iar din punct de vedere al celularitatii, în cel mult două săptămâni.

Trusa utilizată pentru fiecare donare este sterilă și de unică folosința, neexistând riscul de contaminare cu HIV sau alte virusuri. Donarea de sânge aduce cu sine și realizarea unor teste medicale pe sângele donat: Rh, grupă sanguină, antigen HBs, anticorpi anti HCV, anticorpi anti HIV 1 și 2, anticorpi anti sifilis, anticorpi anti HTLV și transaminaze. Rezultatele analizelor medicale efectuate în urma donării pot fi vizualizate prin accesarea site-ului https://www.ctestimisoara.ro secțiunea analize.

„Un verset din Biblie spune „Căci viața trupului este în sânge”, iar noi, medicii, înțelegem cel mai bine acest adevăr. Pentru că în fiecare zi, când în sălile de chirurgie ale spitalului au loc două, trei sau chiar patru intervenții chirurgicale, avem nevoie de sânge. Și atunci solicităm pungi de sânge de la Centrul Regional de Transfuzii. Acum, e rândul nostru să contribuim la „rezerva de viața”, spune conf. dr. Stela Iurciuc – manager Spitalul Clinic Cf Timișoara.

Cei care donează sânge beneficiază de o zi liberă de la locul de muncă, o reducere de 50 la sută la transportul în comun pe o perioadă de 30 de zile și 7 tichete de masă care vor fi disponibile pe un card eliberat de Centrul Regional de Transfuzii Timișoara.

