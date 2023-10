Capii grupului infracțional organizat din dosarul mafiei gunoaielor, puși în libertate de Curtea de Apel Timișoara

Curtea de Apel Timisoara a decis, la termenul de azi, ca inculpatii arestati preventiv in dosarul mafiei gunoaielor instrumentat de DIICOT Timisoara pot fi cercetati in libertate, dar plasati sub control judiciar si cu interdictii clare de a comunica intre ei sau cu ceilalti suspecti din dosar.

„Admite contestatiile formulata de inculpatii Nicolae Daniel, Morar Ioan Adrian, Morar Adriana Octavia, Turcus Ionatan, Macra Bogdan, Guias Antoniu Florin si Moise Iancu Vasile, impotriva incheierii penale nr. 226 din data de 02.10.2023 pronuntata Tribunalul Timis in dosarul nr. 4460/30/2023.

Desfiinteaza incheierea atacata si rejudecand: respinge propunerea de arestare preventiva a inculpatilor Nicolae Daniel, Morar Ioan Adrian, Morar Adriana Octavia, Turcus Ionatan, Macra Bogdan, Guias Antoniu Florin si Moise Iancu Vasile, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara.

Inlocuieste masura arestarii preventive dispusa fata de inculpatii: Nicolae Daniel, Morar Ioan Adrian, Morar Adriana Octavia, Turcus Ionatan, Macra Bogdan, Guias Antoniu Florin si Moise Iancu Vasile, toti cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat in forma calificata, complicitate la contrabanda in forma calificata, cu masura preventiva a controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, incepand cu data de 11.10.2023”, se mentioneaza in Hotarare camera consiliu nr. 131/2023 din 11.10.2023.

De asemenea, cei sapte inculpati plasati sub control judiciar au obligatia de a nu comunica direct sau indirect intre ei si nici cu ceilalti inculpati sau suspecti din dosar, aproape 40 de persoane.

Decizia este definitiva, astfel ca, azi, Nicolae Daniel, Morar Ioan Adrian, Morar Adriana Octavia, Turcus Ionatan, Macra Bogdan, Guias Antoniu Florin si Moise Iancu Vasile vor fi pusi in libertate. Conform procurorilor DIICOT, aceasta grupare infractionala ar fi introdus fara drept in tara deseuri provenite din spatiul intracomunitar.

„Pe parcursul activitatii de urmarire penala, au fost depistate 57 de astfel de transporturi, insumand peste 1.500 de tone de deseuri”, se precizeaza in comunicatul emis de DIICOT Timisoara.

