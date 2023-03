Cartea zilei, la Timișoara: ”Făuritorul de mituri. Pavel şi născocirea creştinismului”, de Hyam Maccoby

Cartea zilei, la Timișoara este extraordinara lucrare a lui Hyam Maccoby ”Făuritorul de mituri. Pavel şi născocirea creştinismului”, o ediţie îngrijită de Fritz Erik Hoevels și tradusă de Claudiu Dobrin.

”Nu Iisus, care a fost omorât brutal în rezistenţa împotriva ocupantului roman, și care nu intenţiona să aducă nici un fel deînnoiri religioase sau mitice, ci Pavel, legat numai superficial de iudaism, era creatorul creștinismului – nu numai organizatoric ci, în primul rând, în ceea ce privește conţinutul. Prin faptul că atribuia în mod fals executării unui luptător din rezistenţă,motivat și religios, o dimensiune metafizic-cosmică și, pentru aceasta, combina pentru prima dată, într-un fel exploziv, elemente gnostice cu elemente mistero-religioase, el a creat poate cel mai eficient mit al tuturor timpurilor.

Hyam Maccoby (1924-2004) a fost unul dintre cei mai recunoscuţi filologi ai Talmudului, un cunoscător eminent al istoriei antice și, la sfârșitul carierei sale, profesor de iudaistică la Universitatea din Leeds.Dintre numeroasele sale cărţi, care se ocupă cu nașterea și dezvoltarea miturilor centrale apusene, »The Sacred Executioner« (despre istoria sacrificiilor umane și urmările lor) și »Revolution in Judaea«(reconsţructia Iisus-ului istoric și participarea lui la lupta evreilor pentru libertate), au apărut – la fel ca și opera de faţă – și în limba germană; ultimele două au apărutși în limba poloneză. Maccoby este și autorul piesei de teatru »Judaism on Trial – Jewish-Christian Disputations in the Middle Ages«, o critică a creștinismului, piesă mult jucată în spaţiul anglo-saxon, însă masiv boicotată sau denaturată în Europa continentală.

Cuprins: Cuvânt înainte al traducătorului • Cuvânt înainte al autorului I Saul: Problema Pavel • Punctul de vedere al acestei cărţi • Fariseii • Era Iisus un fariseu?• De ce a fost crucificat Iisus? • Era Pavel fariseu? • Pretinsul stil rabinic din epistolele luiPavel • Pavel și ŞtefanII. Pavel: Drumul spre Damasc • Damasc și după aceea • Pavel și împărtășania • & quot;Biserica ierusalimică & quot; • Ruptura • Pavel în faţa tribunalului • Mărturia ebioniţilor • Făuritorul de mituri.

