Cel mai longeviv festival de jazz şi blues din Timişoara, la ediția a 32-a. Nume mari la Gala Jazz/Blues Kamo

Gala de Blues/Jazz Kamo continuă să scrie istorie și ajunge anul acesta la ediția a 32-a. Cunoscut ca fiind cel mai longeviv festival de jazz şi blues din Timişoara şi al doilea cel mai timpuriu festival de jazz din ţară, evenimentul reunește și în acest an artiști de valoare ai genului din Anglia, Germania, Olanda, Serbia și România.

Gala are loc sâmbătă și duminică, 23 respectiv 24 septembrie 2023, la Sala Capitol, cu începere de la ora 18:00.

Highlight-ul primei zile este reprezentat de Trio Eugen Gondi (Olanda). Considerat cel mai bun baterist de jazz din România ani la rând, timișoreanul Eugen Gondi se poate mândri cu o bogată activitate artistică desfășurată atât în România, cât și în Olanda, unde a emigrat în 1990. În țară, Gondi a avut colaborări cu Phoenix, Mircea Florian, Marius Popp, Johnny Răducanu, Johnny Bota, Toni Kühn,Cvintetul de jazz București (alături de care a ținut concerte cu Art Farmer, Slide Hampton, Aura Urziceanu) etc. De asemenea, a participat la festivalurile de jazz de la Ploiești, Sibiu, San Sebastian, Přerov, Ljubliana, Varșovia. Cu numeroase înregistrări de discuri și apariții în emisiuni de radio și televiziune, Eugen Gondi va cânta sâmtătă seara alături de basistul Lucas Suringar și chitaristul Hilmar Backer, cei împreună cu care performează în Olanda.

A doua seară a Galei aduce în prim-plan formația The W with special guest James Kitchman. După ce, cu doi ani în urmă, la Gala Kamo a fost prezent un grup condus de chitaristul James Kitchman, acesta apare acum ca invitat special al formației prientenului său Bruno Heinen. Formația britanică The W este un cvartet de jazz contemporan recent înființat la Londra, care cuprinde patru dintre cei mai populari muzicieni ai genului din Marea Britanie: Gene Calderazzo – baterie, Bruno Heinen -pian, Heidi Vogel -voce și Andrea Di Biase – contrabas.

Împreună, ei au creat un gen de muzică pe cât de incitant și inventiv, pe atât de elegant și sofisticat. În calitate de vocalistă a unor trupe precum Cinematic Orchestra, Soweto Kinch și Chick Corea, Heidi Vogel a fost mult timp preferata criticilor pentru vocea ei extraordinară și tonul catifelat.

La tobe este newyorkezul stabilit în Londra Gene Calderazzo, o figură de top pe scena internațională de jazz, al cărui portofoliu vast include, printre multe altele, spectacole cu Pharoah Sanders și Wayne Krantz.

La contrabass este italianul Andrea Di Biase, care a cântat alături de nume mari precum Stan Sultzman, Norma Winstone și Kenny Wheeler. Formația mai are un invitat special, pe violistul Sașa Bota, colaborator al acestor muzicieni la mai multe concerte susținute în diferite țări.

Programul zilei de sâmbătă, 23 septembrie:

ora 18.00 – RC Melody Maker

ora:19.00 – Bega Blues Band

ora 20.00 – Vali Fărcaș Solo (Germania)

ora 21.00 – Trio Eeugen Gondi (Olanda)

Programul zilei de duminică, 24 septembrie:

ora 18.00 – Mike Krstici 4Tet (Serbia)

ora:19.00 – Vali Răcilă și Raul Kusak

ora 20.00 – The W with special guest James Kitchman (Anglia).

Realizator al Galei de Blues/Jazz Kamo este Johnny Bota, iar prezentator, este Florian Lungu, alături de care va apărea mult apreciatul critic de jazz Virgil Mihaiu.

Timp de 19 ediţii, Gala de Blues Jazz a fost condusă de Béla Kamocsa „Kamo”. După dispariţi amarelui artist, sarcina de director artistic al Galei i-a revenitlui Johnny Bota, partener, timp de 30 de ani, a lui BélaKamocsa, în formaţia Bega Blues Band.

În semn de preţuire a lui Kamo, forurile judeţului şi municipiului au hotărât să denumească evenimentul, începând cu ediţia a 20-a, Gala de Blues/Jazz Kamo.

Biletele se găsesc pe site-ul Filarmonicii Banatul din Timișoara și pe myticket.ro.

