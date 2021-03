CJT modernizează DJ 693 și va asigura o nouă conexiune cu autostrada A1

Consiliul Județean Timiș va semna marți contractul de execuție pentru reabilitarea DJ 693. La finalizarea investiției, acesta va asigura atât circulația mai facilă pentru o bună parte a locuitorilor din zona Cărpiniș – Biled – Bărăteaz – Gelu, până la limita cu județul Arad, dar și un acces mai facil spre autostrada A1.

Proiectul „Modernizare drum județean DJ 693 pentru interconectare la A1 (AR) și pod peste Mureș la Pecica județul Arad” are lungimea de 57 km, din care necesar pentru a fi modernizați sunt 30 km. Finanțarea se asigură prin intermediul fondurilor europene și are ca beneficiar Consiliul Județean Timiș. Acesta prevede modernizarea mai multor tronsoane de drumuri județene, pe ruta localităților Cărpiniș – Biled – Bărăteaz – Gelu, până la limita cu județul Arad. Sunt lucrări în valoare totală de peste 16 milioane de euro.

Investiția vine în completarea uneia deja contractate prin POR 2014-2020, care are ca beneficiar Consiliul Județean Arad, și anume modernizarea DJ 709E, pe ruta Sânpetru German – limita cu județul Timiș, care cuprinde inclusiv construirea unui pod peste râul Mureș.

Prin implementarea celor două proiecte și modernizarea infrastructurii rutiere se asigură conexiunea cu autostrada A1 în județul Arad, prin intermediul DJ 709.

Comentarii

comentarii