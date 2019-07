Cocalarii fac baie în Ochiul Beiului, în zona de protecție integrală a Parcului Național Cheile Nerei Beușnița – Video

La Ochiul Beiului, o emblemă a lumii mirifice din sudul Banatului, cocalarii fac baie în zona de protecție integrală a Parcului Național Cheile Nerei Beușnița. Filmările ne-au fost trimise de reprezentanții Grupului Ecologic de Colaborare Nera, cei care luptă de ani de zile pentru protejarea naturii în Caraș Severin.

Lacul Ochiul Beiului a fost denumit astfel pentru ca suprafata sa este ovala si seamana cu un ochi ce are diametrul de aproximativ 20 de metri. Adancimea atinge 3,6 metri.

Daca asculti povestile localnicilor, afli ca lacul are propriile lui legende. Se spune ca in urma cu cateva sute de ani, fiul unui cunoscut bei din Levant s-a indragostit iremediabil de fiica unui pastor care obisnuia sa-si plimbe turma de oi prin aceste locuri. A rapit-o si a inchis-o in Turnul Mare din Cheile Nerei, insa fata a reusit sa evadeze in timpul noptii coborand pe o funie impletita din fasiile propriei rochii. Beiul a poruncit atunci ca fata sa fie omorata. Fiul beiului a fost atat de trist si a plans atat de mult incat din lacrimile sale s-a format acest lac, iar culoarea de un turcoaz ireal i se datoreaza nuantei ochilor sai. Ulterior, tanarul si-a pus capat zilelor, iar lacul cu forma de ochi a fost denumit Ochiul Beiului. Tot localnicii povestesc ca fata s-ar fi transformat in rau – Raul Beusnita.

Se spune apoi ca in noaptea de Sanziene, Lacul Ochiul Beiului este inconjurat de iele, si ca acestea reusesc sa-i vrajeasca cu frumusetea lor pe barbatii aflati in preajma.

Invaluit in legenda sau nu, impresionant este faptul ca lacul nu ingheata niciodata, cea mai scazuta temperatura la care ajunge chiar si in miezul iernii fiind de maxim 4 grade Celsius (lacul are o temperatura constanta intre 4 si 8 grade), datorita izvorului care alimenteaza lacul in permanenta. Nu-i de mirare de ce mare parte din pasarile migratoare (rate salbatice si starci cenusii) prefera sa ramana in aceasta zona peste iarna, in loc sa plece spre zone mai calde.

