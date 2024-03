Colterm avea, la finalul lunii februarie, un stoc de gaze de 42.800 MWh și 17.160 de tone de cărbune

Colterm susține că, la finalul lunii februarie 2024, stocul de cărbune era de 17.160 tone, față de 12.998 tone în perioada similară a anului trecut. Aprovizionarea cu combustibilul necesar producerii de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum se derulează constant.

Alexandru-Cristian Amza, administratorul special, a explicat că astfel consumul este ceva mai scăzut față de lunile anterioare, în condițiile reducerii parametrilor de furnizare, corelați cu temperaturile exterioare semnificativ mai ridicate în cursul lunii februarie față de luna ianuarie. Precizăm că urmărim în permanență evoluția vremii și ajustăm parametri de furnizare în funcție de temperaturile exterioare zilnice.

Cantitatea totală de cărbune achiziționată în intervalul iunie 2023 – februarie 2024 este de 136.733 tone, la care se adaugă stocul de la finalul sezonului anterior de încălzire, de 7.767 tone. În total, 144.500 tone cărbune, din care a fost consumată până la ora actuală cantitatea de 127.340 tone.

”În ceea ce privește situația stocului de gaze, la 29 februarie, aveam înmagazinată cantitatea de 42.800 MWh (față de 8.085 MWh, la 28 februarie 2023), din care estimăm un consum de 15.000 MWh pentru luna curentă, martie. Menționăm că, la ora actuală, avem în derulare două contracte de achiziție gaze naturale, cu valabilitate până la 31.03.2024, aflându-ne în prezent în negocieri pentru un nou contract”, a spus Amza.

Referitor la producția efectivă de energie termică, cele două mari centrale termice, CET Sud și CT Centru, funcționează în parametri optimi, cu mențiunea că, sporadic, se mai efectuează reparații de mici dimensiuni, necesare în vederea continuității și menținerii parametrilor tehnologici de funcționare a instalațiilor.

Pe parcursul lunii februarie am avut și câteva intervenții importante pe rețelele de termoficare. Una dintre acestea a vizat o avarie produsă la sfârșitul lunii ianuarie pe rețeaua primară de termoficare, aflată în perimetrul Căii Lipovei, care a afectat 193 de branșamente. Așa cum am comunicat și în informarea trecută, pentru eliminarea totală a neetanșeităților, am programat intervenția pentru începutul lunii februarie, când condițiile meteo au permis derularea lucrărilor de reparații la rețea fără sincope. De asemenea, în 16 februarie echipele noastre au mai intervenit și în zona Pieței Consiliului Europei, unde s-a produs o altă avarie pe rețeaua primară de termoficare, cu precizarea că aceasta a fost remediată în aceeași zi.

Toate aceste incidente nedorite sunt cauzate de starea tehnică a rețelei termice primare, care are o vechime cuprinsă între 35 și 60 de ani și care, inerent, o expune unor disfuncționalități.

În perspectivă, atât porțiunile de rețea din perimetrul menționat, cât și din alte zone din oraș urmează să fie înlocuite, fiind cuprinse într-un proiect de retehnologizare a rețelelor de termoficare primare, pe fonduri europene, gestionat de Municipiul Timișoara, Etapa III – reabilitarea a 30 de km de rețea de termoficare.

Comentarii

comentarii