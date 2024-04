Conacul Mocioni: expoziție dedicată la Timișoara și artă stradală la Foeni

După trei săptămâni de expunere pe simezele din capitala Islandei, expoziția eveniment despre Conacul Mocioni revine acasă. Începând cu ziua de vineri, 19 aprilie, operele artiștilor români și islandezi realizate în cadrul proiectului de revitalizare a Conacului Mocioni vor fi expuse la Centrul Multifuncțional Bastion.

Intitulată „Heritage of the past-Future of the Community”, expoziția cuprinde lucrări de fotografie, cianotipie, pictură, grafică și artă digitală realizate de artiștii români Andrada Damianovskaia, Corina Nani, Renée Renard, Saint Machine, Sorin Scurtulescu și Ana-Maria Szollosi, alături de Sara Björg și Rebekka Ashley, reprezentând Islanda.

Timișenii sunt așteptați la vernisajul expoziției curatoriată de către Alexandru Babusceac și Odda Júlía Snorradóttir vineri 19 aprilie, de la ora 17, operele urmând a fi admirate de public până în 10 mai.

În paralel, la Foeni se desfășoară rezidența de artă stradală și peisagistică, unde artiștii români Analisa Radu și Flavius Roua, alături de artistul islandez Úlfur Logason decorează fațadele a trei clădiri reprezentative din comunitate: primăria, școala și grădinița. Din aceeași rezidență face parte și muralul artistei Corina Nani, „Conacul Mocioni între trecut și viitor”, lucrare finalizată în luna martie pe peretele stației de autobuz din Foeni.

Organizarea rezidențelor artistice și cea a expoziției itinerante fac parte din activitățile de revitalizare a Conacului Mocioni prin intermediul proiectului „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș”. Finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, proiectul este implementat de Consiliul Județean Timiș, în calitate de promotor de proiect, alături de Asociația Miltonia și North Consulting ehf. din Islanda, care sunt parteneri.

