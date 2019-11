Concert extraordinar, susținut de Filarmonica Banatul, la Iulius Town Timișoara, lângă bradul de Crăciun

La Iulius Town Timișoara, ziua de 1 decembrie, va fi una specială! Clienții care vor trece pragul celui mai mare centru comercial din oraş, se vor bucura din plin de magia unor momente speciale.

Cele mai frumoase acorduri din creațiile unor compozitori celebri le vor fi oferite în dar tuturor celor care vor dori să asculte un concert extraordinar, susținut de orchestra Filarmonicii Banatul din Timișoara, în zona Atrium, lângă bradul de Crăciun.

Dirijor: Gabriel Voicu – Germania. Soliști: Costea Georgiana – Germania,Tracy Dale Kenneth – USA

Programul:

G. Enescu – Romanian Rhapsodie No. 1. C. Porumbescu – Balada. G. Grigoriu – Muzica aus der Operette Donawellen. F. Lehar – Dein ist mein ganzes Herz. J. Brahms – Ungarian Dance no. 5/6. Doina Stancutei. J. Strauss – Feuerfest. D. Schostakowitch – Walzer. G. Bizet – Farandole L’Arlesienne Suite. G. Dinicu – Hora Stacatto. G. Bizet – Carmen Habanera

L. Massenet – Meditation. G. Verdi – Libiamo. L. Bernstein – Maria, West Side Story. J. Strauss – Annen Polka/Schwiebslied.. G. Verdi – La Donna Mobile. Vittorio de Monti/N. Paganini – Czardas/Cantabile. Jasmin Blute/Butterfly Flowers. J. Strauss – Radetsky March.

