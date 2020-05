Consiliul Judeţean Timiş alocă 400.000 de lei în plus pentru kituri de testare la Covid-19

Consiliul Judeţean Timiş alocă 400.000 de lei în plus pentru kituri de...

Spitalul Judeţean Timişoara primeşte sume suplimentare pentru a face faţă efortului în lupta contra epidemiei de coronavirus. Consiliul Judeţean Timiş alocă suplimentar 400.000 de lei pentru achiziţia de kituri de testare în vederea depistării prezenţie coronavirusului.

„În urmă cu două săptămâni, când am făcut o vizită de lucru la noul laborator de testare de la Spitalul Județean din Timișoara, am asigurat medicii și managementul unității că vom aloca fonduri pentru achiziția de kit-uri pentru depistarea Covid-19. Astăzi, în ședinta CJ Timiș, am propus alocarea a 400.000 lei în acest scop, iar colegii mei, consilieri județeni, au aprobat. Cu această sumă, Spitalul Județean din Timișoara va putea testa mii de persoane. Creștem capacitatea de testare din județ și sprijinim cea mai mare unitate medicală din vestul țării în această bătălie”, a anunţat Călin Dobra, preşedintele CJT, în urma şedinţei de plen de miercuri.

