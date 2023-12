Constructorul sparge din nou proaspăt renovata intersecție Cetății – Torontalului. Se repară linia de tramvai montată greșit – video

Constructorul care s-a ocupat de reabilitarea bulevardului Cetății va trebui să refacă, pe banii săi, întreaga intersecție dintre bulevardul amintit și Torontalului, aceasta ca urmare a problemelor descoperite în urma testelor de circulație a tramvaielor pe noua linie cale, spune . În cadrul acestora s-a descoperit că tramvaiele nu pot vira în intersecție din cauză că liniile de tramvai erau montate prea aproape de un stâlp de susținere a rețelei de alimentare. Intersecția se închide, iar constructorul are timp până pe 28 decembrie să rezolve problema, spune viceprimarul Ruben Lațcău.

Oficialul susține că nu a fost o problemă de proiectare ci o problemă de montare a șinelor, care au fost instalate prea aproape de stâlp. Pentru a se rezolva problema definitiv și a nu apărea deficiențe în viitor a fost solicitată spargerea lucrării până la fundație, pe cheltuiala constructorului.

„În urma testelor pe care le-am efectuat pe bulevardul Cetății, mai ales în ceea ce privește linia și modul în care tramvaiul circulă pe linia cea nouă, am identificat niște probleme. Am avut săptămâna trecută discuții mai multe cu antreprenorul general și cu echipa care a lucrat pe acest proiect. Am așteptat să treacă acest weekend să vedem care sunt cauzele și care sunt motivele reale pentru aceste probleme și, mai ales, în cazul în care aceste probleme se dovedesc a fi probleme care să necesite refaceri, care este calendarul de refacere și ce implică acest lucru. Este o eroare de execuție care a fost făcută în faza inițială de montare a liniei, problema nu este la stâlpii de decantare sau la stâlpii care susțin linia. Am avut discuții cu cei de la Porr (n.r executantul lucrărilor). Problema este efectiv la linia cale.”, a declarat Ruben Lațcău.

După discuțiile purtate s-a decis ca de miercuri să se înceapă lucrările

„Marți, noi vom face o ședință extraordinară a Comisiei de Circulație și vom aproba o închidere începând cu ziua de miercuri, iar ei vor trebui să refacă această intersecție în întregime, de la fundație înapoi, în așa fel încât să ne asigurăm că avem o intersecție funcțională unde se poate circula atât cu tramvaiul, cât și cu mașina. Și mai ales că nu vom avea peste cinci ani probleme acolo. Ei vor fi nevoiți să refacă acea intersecție”, a mai declarat Lațcău.

O cerință expresă a primăriei este ca acea problemă să fie rezolvată până pe 28 decembrie.

”Nu vor primi nicio zi în plus. Cu siguranță că dacă va fi depășit acest termen, vor exista și penalități”, a mai precizat viceprimarul

Afectată va fi doar partea unde a fost descoperită problema, imediat după bucla de întoarcere.

”Vom avea închisă doar porțiunea de capăt, de pe Torontalului, doar acel viraj pe care îl face tramvaiul. Vom circula pe un singur sens pe mers. Practic, ne întoarcem la modul în care se circula acum șapte-opt luni de zile. Pe partea dreaptă, cum ieșim înspre Torontalului, partea stângă cum intrăm pe Cetății, circulația va fi permisă în continuare pe un fir pe sens. Practic, vom avea acolo o reducere a traficului. Bucata opusă, practic partea stângă cum ieșim de pe Cetății, dreapta cum intrăm, va fi închisă pentru refacerea acestei zone de intersecții”, a subliniat Lațcău.

„Eroarea pe care o avem noi este una de execuție, nu de proiectare. Adică lucrările executate, nu corespund cu proiectul avizat și documentat. Ca urmare, nu vorbim de modificări care ar fi fost făcute și care au creat anumite probleme sau care au generat un lanț de alte modificări. Vorbim de o eroare de execuție în șantier și nu de o eroare de proiectare sau de lucruri care țin de proiectul tehnic avizat, aprobat, care au dus la acest punct. În acest context specific, nu contează proiectul, în sensul în care nu proiectul a fost cel care a produs această eroare, ci execuția. Altfel spus, execuția nu a fost conform proiectului”, conform lui Lațcău.

Vor fi penalități? Lațcău a evitat un răspuns clar, spunând doar că important este ca lucrarea să fie dusă la bun sfârșit.

”Primăria a început corespondența de săptămâna trecută, atât cu dirigintele, cât și cu antreprenorul general. În acest moment, preocuparea noastră este ca lucrările să fie finalizate în termenul stabilit. Până la urmă, termenul contractual este în vigoare. Constructorul mai are încă o lună, sub o lună, undeva la 25 de zile, să finalizeze lucrările. Ele sunt finalizate în întregime, cu excepția acestei probleme pe care am identificat-o. Testele pe care le-am făcut până acum arată că nu există alte probleme nici la intersecția cu Bogdăneștilor, nici în întoarcerea de pe Torontalului. Singura problemă este aici, la virajul la stânga pe care îl face tramvaiul. Așteptarea noastră este ca, contractual, executantul, până la finalul contractului, să rezolve această problemă conform contractului. În cazul în care ea nu va fi rezolvată, atunci nu se vor pune în discuție penalități și, în mod evident, responsabilitățile, nu doar ale executantului, antreprenorul general, cât și ale echipei din antrepriză și ale dirigintelui. În acest moment, preocuparea noastră este să vedem că această problemă este rezolvată”, a mai subliniat viceprimarul.

