Crescătorul de cocoși-campioni de Margina se pregătește de Expoziția Națională de la București

Radu Tuștean, tânărul din localitatea timișeană Margina care a câștigat cu un cocoș din rasa Orpington Rosenkam o importantă competiție organziată la Mulhause, în Franța, se pregătește pentru cel mai important eveniment din România. Este vorba de Expoziția Națională de Păsări de la București, de la Romexpo. Evenimentul se desfășura în perioada 29 noiembrie-2 decembrie. Radu Tuștean nu va merge la competiție cu cocoșul-campion european, pentru că e prea slăbit după concursul din Franța.

“Cea mai importantă competiție din țară e Expoziția Națională care se organizează la București, unde se adună crescători din toată țara. Anul acesta voi participa pentru prima oară. Va fi ultimul la care merg în acest an, pentru că încep deja perioada de reproducție, să le împart pe familii. Vreau să am deja puișorii la începutul lunii ianuarie. Nu merg cu cocoșul cu care am câștigat în Franța. E foarte slăbit și nu vreau să-l pierd. Din cauza stresului poate să facă și infarct pe drum, se poate îmbolnăvi. Din cauza stresului și a drumului nu-ți permiți să pierzi o pasăre bună, să o plimbi din stânga în dreapta. Eu de exemplu am 10-12 păsări identice. Nu trebuie să le plimb pe aceleași, jumătate duci acum, jumătate la alt concurs. Prin rotație. Ele arată la fel, nu e nicio diferență”, a declarat Radu Tuștean.

Tânărul de la Margina se ocupă de aproximativ cinci ani de creșterea păsărilor din rasa Orpington Rosenkam. Are în jur de 60, în varietăți diferite culoare.

“Cresc doar Orpington Rosenkam, o rasă care s-a omologat prima dată în Germania. În Franța am participat cu șase exemplare. Din România am fost patru crescători din cadrul Asociației Nako de la Sânnicolaul Mare. Eu am fost prima dată la o astfel de expoziție europeană. Inclusiv la rasa Ortington există mai multe varietăți de culoare: galben, negru, auriu, porțelan, albastru, alb, roșu. Culoarea de cocoș cu care am câștigat în Franța și cu care vreau să particip și la următoarele concursului e negru. Dar mai am albastru și auriu”, a mai spus Radu Tuștean.

Un cocoș din rasa Ortington costă între 100 și 150 de euro. E un hobby costisitor. iar pregătirile pentru concurs sunt pe măsură.

“Nu e așa simplu să le pregătești pentru expoziție. Juriul se uită la toate aspectele, la igienă, la formă, la culoare. Sunt foarte multe criterii. Înainte de concurs trebuie spălat, uscat cu feonul să fie cât mai voluminos și pufos. El oricum strălucește, asta e culoarea de bază la negru, un luciu verzui pe pene. Îi tai unghiile, pilesc ciocul și la final îl dau cu ulei pe creastă, să fie un roșu intens”, a mai spus Radu Tuștean.

Comentarii

comentarii