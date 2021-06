Cum să întreții un aspirator vertical pentru o durată lungă de funcționare

Aspiratorul este unul din electrocasnicele care îți fac viața mai ușoară, de aceea se comercializează pe piață o diversitate de modele, cu multiple îmbunătățiri, de forme, mărimi și caracteristici diferite. Ai de ales între aspirator cu sac sau fără sac, aspirator vertical, pe roți sau de mână, cu aspirare uscată, prin apă sau cu spălare, tip mop sau tip robot. În funcție de necesități, dimensiunile suprafațelor pe care dorești să le cureți, gradul de încărcare cu murdărie, timpul pe care îl acorzi curățeniei, modalitățile de întrebuințare a aspiratorului și spațiul de depozitare al acestuia, te poți opri la un model potrivit după ce te informezi asupra caracteristicilor. Fii atent la putere, nivelul de zgomot, dimensiuni, accesorii, lungimea cablului de alimentare și manevrabilitate. Analizează ce trebuințe ai și cum îl vei utiliza și ia în calcul și timpul pe care vrei să îl acorzi întreținerii acestui ajutor de nădejde.

Dacă ai optat pentru un aspirator vertical, deoarece are multe avantaje, află ce nevoi de întreținere are, pentru a-i asigura o folosință îndelungată în parametri optimi. Chiar și acest model are o multitudine de variante și găsești aspiratoare cu sac de hârtie, textil, fără sac sau cu filtru, cu alimentare la priză sau cu acumulator, cu diferite accesorii în dotare. Caractericticile asemănătoare sau diferite se reflectă și în modul de îngrijire, în așa fel încât sunt unele nevoi comune tuturor modelelor de aspiratoare verticale, dar și unele specifice.

Caracteristici comune de întreținere. Orice tip de aspirator vertical necesită golirea sacului sau a recipientului de colectare după fiecare utilizare sau înlocuirea sacului de hârtie, la umplerea acestuia. Pe lângă aceasta necesită o curățare periodică temeinică, pentru a menține aparatul eficient, adică pentru ca acesta să aibă aceeași putere de absorbție și să mențină calitatea aerului din cameră la funcționare. Poți apela, dacă dorești, la serviciile de mentenanță specializate. Filtrul trebuie curățat indiferent de model, deoarece de acesta depinde reținerea prafului, scamelor și a acarienilor din încăperea aspirată. Verifică periodic periile aspiratorului, în special cele rotative, și îndepărtează de pe acestea părul, ațele sau alte resturi care s-au atașat de ele și împiedică funcționarea corectă. La modelele cu fir, acordă atenție modului în care strângi cablul de alimentare și folosește rularea, pentru a nu afecta firele interioare prin contorsionare repetată.

Un aspirator vertical fără sac are un recipient transparent, prin care poți vedea cu ușurință gradul de încărcare cu murdărie. Golește și curăță acest recipient preferabil după fiecare utilizare, dar obligatoriu dacă a depășit 50% din capacitate. Spală recipientul cu o lavetă sub jet de apă călduță și lasă-l la uscat timp de 24 de ore, la temperatura camerei. Dacă are în dotare un filtru HEPA (High Efficiency Particle Arrest), acesta trebuie ori spălat și uscat bine, conform instrucțiunilor, ori înlocuit la un anumit interval de timp, în funcție de tipul acestuia. Periile și celelalte accesorii le poți curăța cu o lavetă umedă sau, dacă este cazul, le poți spăla cu apă călduță și apoi le lași la temperatura camerei, până sunt perfect uscate.

Dacă ai ales un aspirator vertical cu sac, acesta poate fi cu sac de hârtie sau poate avea sac textil. Sacii de hârtie se schimbă de câte ori au un grad de încărcare de trei sferturi din capacitate și este indicat să cumperi un set anticipat, pentru a avea la îndemână când este necesar să îl înlocuiești. Sacul textil se poate spăla de câte ori este necesar, cu jet de apă rece, manual, niciodată la mașina de spălat, pentru că își pierd impermeabilitatea. Cumpără saci textili la set pentru a avea de schimb când sacul din aspirator s-a uzat.

Un aspirator vertical are avantajul că nu are în componență un furtun, de curățarea căruia trebuie să te ocupi. Totuși, dacă observi că scade puterea de absorbție deși te-ai ocupat de curățarea spațiului de depozitare a murdăriei, verifică tuburile la lumină, pentru a observa dacă sunt obturate de eventuale resturi ce trebuie eliminate.

Comentarii

comentarii