De Bobotează, apele din Banat sfințite prin curățenie! Angajații ABAB au strâns 300 de saci cu deșeuri din râuri

De Bobotează, râurile din Banat se sfințesc prin curățenie, de către angajații Administrației Bazinale de Ape Banat!

Viiturile de pe râul Cerna Caraș Severin și afluenții Dunării, cât și scurgerile de pe versanții localității Orșova, care s-au înregistrat anul trecut în preajma sărbătorilor de iarnă, au antrenat de pe maluri, acolo unde au fost aruncate, o mulțime de deșeuri, în cea mai mare parte strânse de angajații ABA Banat, de la Formația de lucru Băile Herculane.

“Totuși, am intrat în noul an cu acțiuni de salubrizare a golfului Cernei și a falezei Dunării localității Orșova, acolo unde mai sunt prezente deșeuri, în special deșeuri plastice. Până acum au fost strânși 300 de saci cu deșeuri (360 l/sac), pe care Primăria Orșova i-a preluat. Se poate spune că până de Bobotează, am sfințit prin curățenie, apa”, atenționează ABAB Timișoara.

Acțiunile continuă și în săptămânile următoare, cu angajații din cadrul Formațiilor de lucru Caransebeș și Moldova Nouă, dacă vor fi favorabile condițiile meteorologice, atât strânsului de deșeuri din bărci, cât și de pe maluri.

“În acest context, pentru noul an 2023, nu putem decât să vă urăm Să păstrați apele curate!“, este mesajul ABAB Timișoara.

