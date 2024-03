De ce Nicolae Trifan, candidat PNL la Primăria Sânmihaiu Român, vrea parcare lărgită la Biserica Penticostală?

Nicolae Trifan, consilier local PNL Timiș, și candidat la Primăria Sânmihaiu Român spune, cu regret, că, în ultima ședință a Consiliului Local Sânmihaiu Român, aleșii locali controlați de primarul Viorel Mărcuți au refuzat să aloce 50.000 lei pentru amenajarea parcării din fața Bisericii Penticostale din Utvin.

“Amendamentul la bugetul local propus de a picat la vot cu ajutorul oamenilor controlați de edilul din Sânmihaiu Român. Consiliul Local din Sânmihaiu Român nu a vrut să aloce bani pentru parcarea Bisericii Penticostale din Utvin”, a spus Nicolae Trifan.

De ce e nevoie de această parcare la Biserica Penticostală din Utvin?

Nicolae Trifan a explicat:

”Parcarea poate deservi și baza sportivă din apropiere. Credincioșii penticostali sunt o comunitate mare, iar locul de parcare este mic și nu face față solicitărilor, atunci când sunt adunări și evenimente unde participă multă lume. Vin invitați din comunele învecinate și din Timișoara, iar locul de parcare nu este suficient numai în fața bisericii. Voiam să se facă parcare și vizavi. Noi am depus amendament și nu era o sumă exagerată, ci una modică. Nu am cerut asfalt sau pavaj, ci o parcare să poate fi eficientă și să acopere nevoia de parcare a mașinilor. Oamenii care vin la biserică de cele mai multe lasă mașinile pe carosabil și îngreunează traficul. Lipsa unei parcări încăpătoare are multe efecte negative”.

Comentarii

comentarii