De ce polițiștii din Timiș nu mai vor să dea amenzi și să verifice persoanele în carantină din cauza COVID?

Polițiștii din cadrul sindicatului DECUS din Timiș și din întreaga țară iau în calcul posibilitatea refuzului de a efectua verificări ale persoanelor carantinate sau izolate la domiciliu din cauza COVID19, precum și a participării în filtrele de control la intrările și ieșirile în și din localitățile carantinate – se arată în protestul Sindicatului Național al Polițiștilor din România DECUS, trimis Guvernului României, prim-ministrului Florin Câțu.

Ei vor refuza controlul, având în vedere lipsa, calitatea neconformă și insuficientă a mijloacelor de protecție anti-COVID, precum și faptul că polițiștii au fost “omiși” de la acordarea stimulentului de risc, injust nefiind considerați ca făcând parte din prima linie.

Ca un prim semn de protest, polițiștii vor purta o banderolă albă aplicată pe mâneca stângă, începând chiar din ziua următoare.

Sindicatul polițiștilor din cadrul sindicatului DECUS, își exprimă în mod îngrijorător neîncrederea privind rezultatul întâlnirii din data de 30.12.2020 dintre Ministrul Afacerilor Interne – Lucian Bode și reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din M.A.I.

De aceea polițiștii ameninință cu declanșarea mai multor forme de protest.

De asemenea, polițiștii susțin că vor deveni extrem de indulgenți față de contravenienți, aplicând exclusiv măsura avertismentului măsura, fără a aplica amenzi cu valoare, mai ales în ceea ce privește abaterile pe linie de circulație rutieră.

În punctele de trecere ale frontierei de stat, controalele autovehiculelor se vor efectua în timpul maxim prevăzut de legislația în vigoare (ex. controlul documentelor și al încărcăturii unui autotren va dura 45 de minute).

Atât lucrările penale, cât și reclamațiile primite de la cetățeni, vor fi soluționate de asemenea în perioada maximă de timp prevăzută de ordinele de linie și de Codul de Procedură Penală.

Polițiștii vor interveni exclusiv la apelurile primite prin SNUAU 112 în timpul maxim de intervenție.

Alte proteste:

Vom refuza efectuarea de ore suplimentare, precum și folosirea telefoanelor mobile personale în interes de serviciu.

Vom refuza cu vehemență să ne prezentăm la serviciu în afara orelor prevăzute în planificări, de asemenea prin refuzul de a folosi telefoanele mobile în timpul liber pentru chestiuni legate de latura profesională.

Uzitarea maximului perioadei de examinare a candidaților la proba practică pentru obținerea permiselor de conducere, cât și pentru întocmirea documentației în vederea înmatriculării autovehiculelor.

Vom refuza să participăm la razii și controale cu efective sporite, din timpul liber. Acestea se vor efectua doar cu posibilitățile limitate de folosire a resursei umane prezente la serviciu în ziua și intervalul orar respective.

”Vă rugăm respectuos să nu considerați aceste măsuri ca pe niște amenințări, ci ca pe niște promisiuni în cazul în care ne veți desconsidera activitatea, așa cum a procedat întreaga clasă politică postdecembristă. Se pare că rolul polițistului în societate va fi apreciat doar în situația în care acesta va lipsi în proporție de 80-90%, efectele dezastruoase și impactul asupra societății civile fiind ușor de anticipat, aspecte pe care vă rugăm să vi le asumați.

Bineînțeles, nu ne vom asuma răspunderea pentru eventuale manifestații de protest spontane ale polițiștilor, de o semnificativă amploare, având semnale în acest sens și considerând de interes să vă informăm despre iminenta izbucnire a acestora”, se arată în protestul Sindicatului Național al Polițiștilor din România DECUS, semnat de Bogdan Bănică.

”În cazul în care dialogul eșuează, în calitate de lider sindical, voi fi în prima linie cu pancarda în mână, la protest în stradă, alături de sindicaliști din întreaga țară.

Nu a trecut săptămâna fără să citesc de câte un deces al unui coleg în această perioadă și nu am primit nici un spor de pandemie, chiar dacă am fost in stradă în toată această perioadă, să citesc cu amar în gură despre înghețarea salariilor.

Nu avem salarii sa ne lăfăim în bani și noi avem rate și noi avem copii și noi avem membrii de familie în șomaj, cu toții suntem afectați.

Încă mai sper că se va rezolva pe calea dialogului, daca nu, aștept toți membrii de sindicat și liderii din țară la actiuni de protest organizat”, spune vicepreședinte regional SNPR DECUS, Kovacs Valer Timișoara.

Comentarii

comentarii