De Ziua Mondială a Teatrului, Teatrul German de Stat Timișoara ajută artiștii din România

De Ziua Mondială a Teatrului, actorii Teatrului German de Stat Timișoara ajută artiștii din România! Anul acesta, în 27 martie 2024, de la ora 19:30, ”vom juca spectacolul nostru despre noi, Teatrul, scris și regizat de Pascal Rambert, în care joacă întregul ansamblu artistic al TGST”.

Reprezentația face parte din campania națională „Artiști pentru artiști”, organizată de Uniunea Teatrală din România (UNITER). Încasările din vânzarea de bilete vor fi direcţionate către Fondul de Solidaritate Teatrală și reprezintă suport financiar pentru beneficiarii programului.

”Ne alăturăm astfel instituțiilor culturale din România care joacă în această perioadă spectacole menite să îi ajute pe cei care, din diferite pricini, nu mai pot urca pe scenă pentru o vreme sau pentru totdeauna”, este mesajul Teatrului German Timișoara.

„Spectacolul Teatrul vorbește despre dragostea pentru teatru. Cum cineva își dedică viața acestuia. Cum cineva este fericit și nefericit acolo”, spune Pascal Rambert.

Dacă cumperi bilete la spectacolul Teatrul , îi ajuți direct pe cei care au nevoie de tine! Bilete aici: https://www.entertix.ro/…/das-theater-teatrul-the… -îndeamnă actorii. Detalii: https://www.teatrulgerman.ro/ro/reprezentatii/teatrul4/

Zum Welttheatertag unterstützen wir die Künstler und Künstlerinnen Rumäniens! Dieses Jahr, am 27. März 2024, um 19.30 Uhr, zeigen wir eine Inszenierung, die über uns spricht. Das Theater, geschrieben und inszeniert von Pascal Rambert, bringt das gesamte künstlerische Ensemble des DSTT zusammen.

Die Aufführung ist Teil der nationalen Kampagne “Artiști pentru artiști/Künstler für Künstler”, die von dem rumänischen Theaterverband (UNITER) organisiert wird. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf werden dem Theater Solidaritätsfonds zugewiesen und stellen finanzielle Unterstützung für die Begünstigten des Programms dar.

Wir schließen uns damit den Kultureinrichtungen in Rumänien an, die in dieser Zeit Vorstellungen spielen, die denjenigen helfen sollen, die aus verschiedenen Gründen für eine Weile oder für immer nicht mehr auf die Bühne treten können.

“Die Aufführung 𝗗𝗮𝘀 𝗧𝗵𝗲𝗮𝘁𝗲𝗿 erzählt von der Liebe zum Theater. Wie jemand sein Leben dem Theater widmet. Wie man dort glücklich und unglücklich ist.” – Pascal Rambert

Mit dem Kauf von Eintrittskarten für die Vorstellung 𝗗𝗮𝘀 𝗧𝗵𝗲𝗮𝘁𝗲𝗿 hilfst du direkt denjenigen, die dich brauchen! Tickets hier:

https://www.entertix.ro/…/das-theater-teatrul-the…

Weitere Informationen über die Aufführung finden Sie hier: https://www.teatrulgerman.ro/de/reprezentatii/teatrul4/

Comentarii

comentarii