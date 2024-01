Doliu într-o multinațională din Timiș. Managerul și team leaderul companiei a murit într-un accident de elicopter

Doliu intr-o multinationala care detine doua fabrici de textile la Timisoara si la Lugoj.

Managerul si team leader-ul Cottontex, a murit in urma unui accident de elicopter produs in Canada. Stabilit in Italia, Andreas Widmann si-a pierdut viata in timp ce practica heliski impreuna cu alti prieteni.

„Tinerii faceau parte dintr-un grup care practica heliski la Terrace din Columbia Britanica, la 700 de kilometri nord-vest de Vancouver. Elicopterul s-a prabusit intr-o zona muntoasa, in Muntii Skeena, din motive care sunt inca in curs de constatare.”, a scris presa din Italia, care a precizat ca in total, trei persoane au murit, iar doua au fost ranite.

Moartea managerului in varsta de 35 de ani a cazut ca un traznet atat in Italia, cat si in Romania, paginile apartinand companiei de pe retelele de socializare, fiind umplute cu mesaje de condoleante din toate colturile lumii.

Cottontex face parte din grupul TEXmarket, o companie de familie din Tirolul de Sud, care activeaza in domeniul textilelor. Compania este specializata in producerea articolelor de imbracaminte sportiva. TEXmarket a fost infiintata in anul 1987 de cei doi frati Heinrich si Christoph Widmann, impreuna cu Peter Stadler, cumnatul lor. Incepand cu anul 2015, in cadrul companiei lucreaza si tanara generatie, incepand cu Andreas si Eva Maria Widmann. La inceputul anilor 1990, TEXmarket a importat in principal sacose de bumbac din China, pe care le-a imprimat in Bolzano. In 1993 a deschis primul departament de cusut in Timisoara.

TEXmarket este unul dintre liderii in productia de imbracaminte pentru ciclism si producator de articole vestimentare personalizate pentru alergare, sporturi de iarna, triatlon si diverse sporturi de echipa cum ar fi: fotbal, baschet, handbal, etc.

Grupul Cottontex are şapte fabrici în România, aflate în Timişoara, Lugoj, Strehaia, Hunedoara, Arad şi două unităţi în Drobeta-Turnu Severin, în care lucrează circa 1.200 de angajaţi

