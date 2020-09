Dominic Fritz, noul primar al Timisoarei! Nicolae Robu și-a recunoscut înfrângerea

Dominic Fritz, candidatul USR-Plus, este noul primar al Timisoarei. Numaratoarea paralela din sectiile de votare din Timisoara arata ca acesta l-a invins zdrobitor pe liberalul Nicolae Robu.

Nicolae Robu si-a recunoscut infrangerea, dupa ce au fost numarate voturile din peste 15% din sectii.

„Avem rezultate parțiale, dar eu zic că deja sunt relevante. Au fost numărate paralel peste 15% din voturi și am pierdut. Este voința timișorenilor, eu nu pot decât să o respect. Diferența de voturi este mare, nu pot să vă spun în procente, că nu am avut datele pentru toți ceilalți candidați, dar comparând numărul de voturi, diferența este mare, surprinzător de mare pentru mine, că am considerat văzând această campanie că va fi un scor strâns și am fost optimist până în ultimul moment. Ceea ce înseamnă că așteptările timișorenilor sunt altele, dezvoltarea în forță pe care eu am făcut-o tot timpul și am promis-o și pe viitor se pare că nu a dat satisfacție. Eu vă spun sincer că dacă ar fi fost să aleg între a pierde la o diferență mică și a pierde la o diferență mare, aș fi optat pentru a pierde la o diferență mare, mie-mi plac lucrurile clare, limpezi, așa n-am nicio suferință, înseamnă că nu mă pliez pe ceea ce vor timișorenii pentru următorii patru ani. Las cu sufletul împăcat tot ce am realizat și tot ce am în termeni de proiecte. Am moștenit și eu proiecte și le-am implementat fără niciun rateu. Dar asta-i viața, încă o dată, fără regrete”, a declarat Nicolae Robu.

