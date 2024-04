Dorel Săndesc, despre scandalul de la spitalul Sfântul Pantelimon: „Este o absurditate. Cum să omoare medicii pacienții? Noi îi salvăm”

Anchete de amploare la spitalul Sfântul Pantelimon din București, în urma unor acuzații privind moartea unor pacienți de la Terapie Intensivă. Aceștia ar fi primit tratament în doze mult sub necesar, ceea ce a dus la moartea lor, acuză medici din spital.

Rudele celor 17 pacienți care au murit la ATI la spitalul Sf. Pantelimon cer explicații. Conducerea spitalului neagă că ar fi vorba de de o mână criminală. Primele rapoarte vor fi gata săptămâna viitoare. Medicul Dorel Săndesc, specialist în Terapie Intensivă, spune că dozele de noradrenalină care se administrează pacienților pot diferi foarte mult în funcție de caracteristicile acestora. De asemenea, a explicat că acuzațiile i se par absurde, pentru că „cei de la ATI se ocupă cu salvarea vieților omenești aflate în pericol”.

Întrebat dacă se poate verifica dacă a fost dată o doză mai mică pacienților decât necesarul, medicul a explicat că „asta e cheia problemei”. „Asta e cheia problemei, doza de noradrenalină, și poate fi verificată în documente, în sistemul electronic al spitalului. Acest medicament are o particularitate cu totul deosebită, în sensul în care doza recomandată variază foarte mult, doza maxima față de doza minimă poate fi de 300 de ori mai mare și să fie în range-ul dozelor corecte, pentru că e un medicament puternic și are efectul în funcție de caracteristicile pacientului, astfel încât medicul trebuie să adapteze doza la fiecare pacient. Asta face paradoxul aparent că, de exemplu, aceeași doza, să zicem 10 micrograme, dată la doi pacienți, să fie ok la unul, dar să nu fie ok la celălalt”, a mai declarat Dorel Săndesc, șeful secției ATI din cadrul Spitalului Județean Timișoara și prim-vicepreședintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă.

Medicul a atras atenția că medicamentul, în doză prea mare, poate produce efecte grave. „De aceea, e foarte greu să acuzi generalizator că toți pacienții au primit doze incorecte. Trebuie un nivel de expertiză serios, ca să poți trage concluzia aceasta. Asta mă face să cred că această acuzație e cel putin suspectă, pentru că nu poate să aibă o baza științifică, mai ales că înțeleg că a fost făcută de o asistentă care nu are expertiza necesară”, a mai afirmat el.

Săndesc a mai adăugat că „fără îndoială că pare un număr foarte mare când auzi cifra izolată, dar în ATI rata deceselor nu e una constantă”.

„Există o medie a deceselor și la nivelul spitalului, care include și decesele din ATI. Se menține în aceeași limită, dar există o dinamică în funcție de pacienții care sunt într-o perioadă. Toate secțiile au avut perioade cu mai multe decese decât media anuală. Acest număr nu poate constitui în sine un cap de acuzare. Sigur că trebuie să atraga atenția, dar acest lucru se face, de obicei, pentru a analiza și a vedea care e cauza”, a mai declarat medicul.

Medicul spune că deshumarea pacienților ar putea aduce date Întrebat și dacă ar fi avut șanse pacienții să trăiască dacă ar fi primit o doză corespunzătoare el a răspuns că asta arată simplificarea extraordinar de gravă a acestui subiect.

„E greu să spui că au murit dintr-o anumită cauză. Acest lucru va fi dovedit în mod clar de expertizele care se fac, dar, dincolo de doze, mai este și celălalt aspect, uman. Ce înțeleg eu e că se acuză că un grup de doctori s-au unit într-o acțiune criminală ca să-și omoare pacienții. Este oare posibil să acceptăm că e așa ceva? Absurditatea acestei viziuni mi se pare incredibilă. Nu cred că putem să concepem că așa ceva se întâmplă. Cu cine? Cu specialiștii care au ca obiectiv specific salvarea de vieți omenești aflate în pericol? Cu asta ne ocupăm noi, cei de la ATI”, a mai spus Dorel Săndesc.

El a mai adăugat că dezgroparea pacienților ar putea aduce date.

„Ar putea aduce date, fără îndoială, pentru că poate să arate ce patologii asociate, grave, unele incompatibile cu viața au avut acești pacienți și asta ar putea arăta tabloul și ce perspective ar fi avut să supraviețuiască. Se va decide doar de către echipa de experți”, a conchis Dorel Săndesc, șeful secției ATI din cadrul Spitalului Județean Timișoara și prim-vicepreședintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, la Digi24.

