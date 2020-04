După 6 luni, angajatul de la BRD Timișoara care a extras date din conturile clienților a fost concediat

Conducerea BRD Groupe Societe Generale a dispus primele masuri, dupa ancheta interna efectuata la Agentia BRD Calea Aradului din Timisoara, unde un angajat a fost reclamat ca foloseste in scop personal date confidentiale extrase din conturile clientilor.

Acest caz de incalcare flagranta a secretului bancar si a regulamentului GDPR a fost dezvaluit, in septembrie 2019, de Impact Press, moment in care conducerea centrala a bancii a anuntat demararea unui control.

“Structurile interne specializate ale BRD au inceput verificari in aceasta situatie. In context, ii asiguram pe clienti ca banca detine si aplica intregul dispozitiv reglementar si de control in ceea ce priveste secretul bancar si protectia datelor personale, inclusiv instituirea de sanctiuni in cazul constatarii unor abateri”, ne-a transmis, la vremea respectiva, Traian Traicu, reprezentantul Directiei de Comunicare a BRD Groupe Societe Generale.

La aproape sase luni de la sesizarea modului in care “detectivul” incognito Vasile Bledea (foto 2), de la Agentia BRD Calea Aradului din Timisoara, culege date confidentiale din conturile clientilor, pe care le folosea in rafuieli personale cu edilii localitatii Dumbravita, conducerea BRD Groupe Societe Generale a dispus o sanctiune exemplara.

Consilierul de cont Vasile Bledea, care a devenit obsedat de o posibila candidatura la fotoliul de primar al Dumbravitei, din partea USL, a fost concediat.

Potrivit unor surse din cadrul Agentiei BRD Calea Aradului din Timisoara, ultima zi a preavizului dat functionarului care a vulnerabilizat imaginea uneia dintre cele mai importante banci din Romania a fost cea de vineri, 10 aprilie 2020.

De remarcat ca misiunea inspectorilor de la centru, care au efectuat ancheta interna de la Timisoara, a fost facilitata de sinceritatea debordanta a lui Vasile Bledea, care a recunoscut ca a folosit datele de cont ale unora dintre clientii bancii pentru a lua la intrebari Primaria Dumbravita.

De asemenea, nu a negat ca, in timpul serviciului, ar fi facut si munca de partid, in sensul postarii pe internet a anumitor mesaje cu caracter politic, indemnand electoratul sa voteze USR.

