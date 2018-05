Era Zero 2018 – zero accidente, zero emisii – lansare inedită la Universitatea de Vest Timișoara

Era Zero 2018 – zero accidente, zero emisii – lansare inedită la...

În Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara, începând cu ora 12:00, joi 30 mai, va fi lansat proiectul Era Zero, un eveniment dedicat tuturor participanților la trafic și în mod special tinerilor.

Era Zero este o lume cu zero accidente, zero emisii, zero griji, propunând atât segmentului vizat, cât și publicului larg, un alt mod de a privi activitatea din trafic. Era Zero își pune speranța în generația Y, mizând pe conștientizarea acesteia și folosind metode alternative de prevenție și informare. Astfel, această zi va fi dedicată informării și educării publicului format din elevi și studenți cu privire la riscurile din traficul rutier, precum și importanței metodelor de prevenție.

Având la bază trei tematici principale, evenimentul le propune tinerilor să exploreze fiecare latură, respectiv Prevent, Drive și Live, într-un mediu controlat, de unde nu vor lipsi muzică și activitățile creative.

Deschiderea evenimentului și implicit latura educativă (Prevent) a Erei Zero va avea loc începând cu ora 12:00, unde reprezentanți ai ZF Group și ai Poliției Rutiere vor dezbate pe rând subiecte importante referitoare la siguranța și comportamentul diverșilor participanți la trafic (șoferi, pietoni, bicicliști).

Următoarele două secțiuni, Drive și Live, se vor desfășura simultan pe spațiul verde din fața Bibliotecii Central Universitare “Eugen Todoran”, începând cu ora 13:30 și vor reprezenta partea de tranziție dintre latura educativă și cea interactivă, și cea de conștientizare practică a Erei Zero. Astfel, participanții vor avea ocazia de a experimenta cum se simte impactul la volan chiar și la o viteză mică, vor putea află care sunt cele mai importante procese de prim ajutor și vor putea obține informații cu privire la necesitatea sistemelor de siguranță. Tot în cadrul Live, cei prezenți se vor putea bucură de chill-out zone, ateliere creative, expoziții de mașini, precum și muzică by DJ STAFIE.

