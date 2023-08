Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului: “România are nevoie, acum, mai mult ca niciodată, de o generație tânără implicată în schimbarea în bine a țării!”

Pe 12 august, cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, Casa de Cultură a Studenților Timișoara organizează, începând cu orele 11, o serie de evenimente semnificative, cu și pentru studenți și tineri.

Susținătoare a drepturilor tinerilor, atât în intervențiile sale din PE, dar și în cele de pe plan intern, europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, a transmis un mesaj celor prezenți. Acesta a fost prezentat de asistentul eurodeputatului Grapini, Raul Ciuteanu:

“Stimați tineri, stimați invitați, în numele doamnei europarlamentar Maria Grapini, și al meu personal, doresc să transmit tinerilor din Timiș, din România, dar și celor care sunt, astăzi, departe de țară, un sincer „La mulți ani!”.

Sunt onorat să dau citire mesajului din partea doamnei europarlamentar Maria Grapini.

Consider că România are nevoie, acum, mai mult ca niciodată, de o generație tânără implicată în schimbarea în bine a țării, în modernizarea, reformarea și recredibilizarea instituțiilor statului român. Am lucrat și lucrez cu tinerii și știu că noi, cei cu o experiență de viață mai mare, avem obligația să transferăm încredere, responsabilitate și experiența noastră, tinerilor, pentru a avea eficiență, dinamism și credibilitate în societate. Doar împreună putem găsi rețeta succesului. Anii trecuți, umaniștii au lansat un proiect foarte drag mie, “Bucuria de a fi propriul tău stăpân”, prin care am putut descoperi într-o competiție ce prezintă idei de afaceri câți tineri inventivi, inimoși, foarte bine pregătiți și deschiși spre viitor sunt în România.

Iată de ce este nevoie de politici instituționale pentru promovarea tinerilor acolo unde au vocație conform principiului “omul potrivit la locul potrivit”! Trebuie să le redăm tinerilor încrederea că promovarea se face pe baza meritocrației și atunci nu vor mai pleca din țară. Implicarea fiecăruia dintre noi, un parteneriat deschis și sincer între generații, poate aduce mult-așteptata schimbare în bine a României.

Este nevoie, însă, de fapte, nu de vorbe pentru a arăta că se poate! Vorbim de solidaritate, trebuie să o arătăm și prin fapte, prin concretizarea acestei solidarități. De aceea aș dori să îndemn să se voteze în noua sesiune parlamentară din toamnă, proiectul de lege privind înființarea Fondului de Solidaritate ”Locuințe pentru tinerii români”. Proiectul de lege a trecut tacit de Senat, iar acum se află la Camera Deputaților, care este și for decizional.

Prin această inițiativă a PUSL, vor putea fi sprijinite tinerele familii aflate la început de drum, căsătoriți, sub 35 ani, care pot să își achiziționeze o locuință în rate, să achite avansul. Sumele necesare vor fi asigurate de societățile comerciale (cu profit de peste 1.000.000 lei), suma transferată către Fondul de Solidaritate reprezentând 1% din profitul obținut de acestea și fiind deductibilă.

Mulțumesc tuturor tinerilor care au înțeles că prin muncă, dedicație și implicare pot să-și realizeze o carieră sigură!

Vă mulțumesc și vă doresc reușite în planurile de viitor. Și, dragi tineri, nu uitați nicio secundă, indiferent unde vă aflați, aici, sau altundeva în lumea asta mare, să iubiți, din tot sufletul, România!”.

Printre evenimentele organizate la Casa de Cultură a Studenților Timișoara, pe 12 august, de Ziua Internațională a Tineretului, o zi internațională de conștientizare, de recunoaștere a rolului tinerilor de pe tot globul, putem enumera:

– Informări și dezbateri pe tema stabilită de Organizația Națiunilor Unite pentru anul 2023: „Competențe ecologice pentru tineri: Către o lume durabilă”;

– Expoziții: Iris Photo Club – artă fotografică, Clubul NavaC2 – arte vizuale, Ansamblul folcloric Doina Timișului – costume populare, Atelierul creativ de expresie – valorile și orginile noastre culturale în viziune modernă;

– Clubul Arts Do: moment demonstrativ – tehnici pentru dobândirea de abilități și competențe de viață;

– Momente artistice cu Ansamblul folcloric “Doina Timisului” – Officiall și Ansamblul Folcloric “Leleșana”;

– Reuniune în Grădina Minunată pe tema „Comunicare, colaborare și creativitate” cu studenții centrului universitar Timișoara.

De asemenea, în cadrul evenimentului va avea loc o demonstrație ingenioasă a Organizației Robotics Valley, cu echipele de robotică Wafy de la Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila și AlphaBit de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani, precum și alte surprize.

Comentarii

comentarii