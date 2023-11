Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, mesaj de Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: “Nu putem accepta ca femeia să fie stigmatizată, discriminată sau agresată!”

Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, a transmis un emoționant mesaj cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

“Totdeauna am luptat împotriva violenței în general și, în mod special, împotriva violenței față de femei! În privința rezolvării acestei probleme stringente, cred că sunt încă multe de făcut, în România și în lume. Este nevoie de protecție, de o acțiune urgentă a poliției și justiției! Avem nevoie de adăposturi pentru a oferi protecție tuturor victimelor care sesizează aceste abuzuri și violențe, pentru a încuraja astfel toate femeile care sunt abuzate să ia atitudine împotriva acestor fapte.

Trebuie să acționăm ferm, acolo unde femeile sunt discriminate la locul de muncă sau în cazul violenței în familie, al hărțuirii sau intimidării. Nu putem accepta ca femeia să fie stigmatizată, discriminată sau agresată. Nu este suficient să avem reglementări, trebuie să urmărim și aplicarea lor. Este responsabilitatea fiecărei autorități locale, naționale, europene și internaționale, dar este, totodată, și responsabilitatea civică a fiecăruia dintre noi”, a precizat eurodeputatul Grapini.

Potrivit statisticilor, în UE, una din trei femei a fost supusă abuzurilor fizice sau violenței sexuale, începând cu vârsta de 15 ani. O creștere importantă a violenței fizice și emoționale împotriva femeilor s-a înregistrat în timpul pandemiei de COVID-19. Potrivit unor rapoarte, apelurile la liniile telefonice de asistență pentru violența domestică au crescut de cinci ori în unele țări. În fiecare săptămână, circa 50 de femei își pierd viața urmare a violenței domestice la care le supun partenerii.

Potrivit Națiunilor Unite, în anul 2021, la nivel global, 243 milioane de femei și fete au suferit abuzuri, însă doar 40% dintre acestea au făcut plângere.

De menționat faptul că Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluţia 54/134, a stabilit, la 7 februarie 2000, data de 25 noiembrie, drept Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor. Cu acest prilej, Organizaţia Naţiunilor Unite a invitat guvernele, organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale să planifice activităţi menite să trezească conştiinţa publică, în faţa acestor probleme, potrivit site-ului https://www.un.org/.

Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor marchează, la fel ca în fiecare an, lansarea campaniei “UNiTE to End Violence against Women” (25 noiembrie – 10 decembrie), o iniţiativă de 16 zile de activism, care se încheie cu Ziua internaţională a drepturilor omului (10 decembrie). Această campanie, condusă de secretarul general al ONU şi UN Women din 2008, îşi propune să prevină şi să elimine violenţa împotriva femeilor şi fetelor din întreaga lume, făcând apel la acţiuni globale pentru creşterea gradului de conştientizare, promovarea susţinerii şi crearea oportunităţilor de discuţie asupra provocărilor şi soluţiilor.

