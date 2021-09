Expoziții, concerte sau Cursa rățuștelor, la Bega Bulevard 2021, care începe vineri. Programul complet

La fel ca în fiecare an, și în 2021, Primăria Timișoara, prin Casa de Cultură, organizează festivalul Bega Bulevard, evenimentul cultural care pune în prim-plan malurile Begăi. Și în acest an, la fel ca în precedenții, vor fi expoziții, concerte sau deja tradiționala Cursă a rățuștelor.

„Timp de trei zile, malurile Begăi vor prinde viață, încercând să readucă oameni împreună. Ca și în alte rânduri, sunt vizate categorii diverse de public: de la copii, care, în dimineața de sâmbătă, vor fi oaspeții AQUAPIC, ai Teatrului Merlin și ai atelierelor, la prietenii lor mai mari, părinții sau bunicii lor, invitați la concerte, spectacole de teatru, de operetă, ba chiar la cinema sau la o tură de alergat, în compania Alergotura”, se arată într-un comunicat de presă al Casei de Cultură conduse de directoarea interimară Camelia Mingasson.

Printre altele, în program apar artiștii vizuali Pavel Töröny și Silvia Râncu Trion, formațiile de blues Éles Gabor Trio (Ungaria) și Gamblers (Serbia) sau Opera timișoreană. Oaspeții speciali ai evenimentului vor fi Paul Georgescu, multiplu campion mondial la înot în ape libere, și invitații Timișoara Big Band: Berti Barbera, trompetistul Sebastian Burneci, saxofonistul Cătălin Milea și dirijoarea Simona Burneci. Tot la acest Bega Bulevard va fi lansat conceptul MESHter, o ințiativă de recuperare a mesh-urilor și a bannerelor folosite, și de transformare a lor în obiecte de uz zilnic.

La fel ca în fiecare an, un eveniment mai special este Cursa Rățuștelor, organizată de ani buni în parteneriat cu Rotaract Timișoara. Aceasta se va desfășura duminică, 19 septembrie, începând cu ora 17:30, între Podul Mihai Viteazul și Podul Maria. Rățuștele pot fi cumpărate pe site-ul https://ratustepebega.ro/ sau de la standul amplasat în zona culinară din Iulius Town. Anul acesta, fondurile strânse vor merge către Liceul Teoretic Special Iris. Prezentatorul evenimentului este Florin Mihoc.

Programul:

Program_Bega Bulevard

Expoziții

17-30 septembrie Podul Maria Început de toamnă

expoziție de pictură Asociația Romul Ladea

17-30 septembrie Parcul Alpinet Peisaj timișorean

expoziție de pictură Pavel Töröny

17 sept.-31 oct. Casa de Cultură a Municipiului TM Silvia Râncu Trion – solo show 2021

Vineri, 17 septembrie

18:00 Parada ambarcațiunilor cu participarea lui Paul Georgescu, multiplu campion mondial la înot în ape libere, și a Fanfarei Pro Amicitia

19:00 Porto Arte Seară de blues

Éles Gabor Trio (Ungaria), Gamblers (Serbia), Bega Blues Band (România)

19:00 Parcul Alpinet Zumba, cu Claudiu Guțu

19:30 D’Arc pe mal Unde sonore

Concert de canțonete, corala Contrast

20:00 Parcul Alpinet Seară de cinema: Titanic

Sâmbătă, 18 septembrie

10:00 Parcul Alpinet Jocuri și ateliere sportive, Campioni pentru viitor

10:30 Parcul Alpinet Tură pe mal, Alergotura

10:30 Aquapic Sticluța, spectacol pentru copii

11:00 Podul de fier Croitorașul cel Viteaz, Teatrul Merlin

11:30 Aquapic Tur ghidat al Uzinei de Apă

12:30 Aquapic Sticluța, spectacol pentru copii

17:00-20:00 Parcul Alpinet Ateliere de arte vizuale pe teme acvatice

12:00-18:00 Vaporetto Vaporașe culturale (teatru-lectură, muzică de cameră, tururi ghidate, ateliere de lectură)

18:00-20:00 Trubaduri pe mal, cântăreți stradali

18:00 D’Arc pe mal Timișoara Big Band

Invitați: Berti Barbera, Sebastian Burneci, Cătălin Milea, Simona Burneci

20:00 Parcul Rozelor My Fair Lady, Opera Națională Română Timișoara

20:00 Parcul Alpinet Seară de cinema: In the Heart of the Sea

21:00 Porto Arte Seară latino: Alex Cena Band

Duminică, 19 septembrie

16:00 Parcul Alpinet Exercițiu demonstrativ Salvo

17:00-20:00 Parcul Alpinet Ateliere de arte vizuale pe teme acvatice

17:30 Parcul Alpinet Cursa rățuștelor

20:00 Parcul Rozelor Văduva veselă, Opera Națională Română Timișoara

20:00 Parcul Alpinet Seară cinema: Noe

