F-SIDES Cineclub, proiect care prezintă exclusiv filme realizate de femei, găzduit în Timișoara de Cinema Victoria

F-SIDES Cineclub prezintă în luna august cea de a patra proiecție din sezonul IV, abordând tema „Flip the Script on Desiring” prin filmul „The Last Mistress” (2007), regia Catherine Breillat. Filmul are ca subiect dorința fizică, iar intriga prezintă o perspectivă non-normativă despre sexualitatea feminină.

F-SIDES Cineclub prezintă cel de-al patrulea episod al primului cineclub din România dedicat filmelor făcute de femei. Evenimentul face parte din Programul Cultural Național „Timișoara 2023” și se desfășoară la Cinema Victoria Timișoara, o dată pe lună, până la finalul anului.

Noutatea cineclubului ajuns la sezonul 4 este că oferă publicului o serie de proiecții de film axate pe creațiile a opt regizoare, în tandem cu materiale literare produse de opt scriitoare contemporane din România.

Astfel, fiecare film din acest sezon primește un răspuns literar din partea unei autoare române, invitate de scriitoarea Elena Vlădăreanu, membră a echipei „Premiile Sofia Nădejde”. Fiecare autoare care intră în dialog cu viziunea filmului va contesta, va chestiona sau va privi din alte perspective intriga abordată de film.

Proiecția din 30 august, ora 20:30, de la Cinema Victoria, „The Last Mistress” (2007), 104′, regia Catherine Breillat, abordează tema dorinței: Flip the Script on Desiring. „The Last Mistress” aduce în prim plan dorința, pasiunea și obsesia sexuală feminină, subiect antagonizat de-a lungul timpului, în care sexualitatea feminină a fost privită în general dintr-o perspectivă de procreare, nicidecum de plăcere.

Despre film

Parisul secolului al XIX-lea continuă să fie scena jocurilor de putere în maniera „Legăturilor primejdioase” în lungmetrajul din 2007 semnat de Catherine Breillat. Adaptare a romanului cu același nume publicat în 1851 de Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly, „Une vieille maîtresse” / „The Last Mistress” începe în ajunul nunții dintre dandy-ul Ryno de Marigny (Fu’ad Aït Aattou) și aristocrata Hermangarde de Polastron (Roxane Mesquida).

Alianța stârnește rumoare și îndoială în societatea pariziană, întrucât relația dintre el și curtezana spaniolă La Vellini (Asia Argento) este arhicunoscută. Efortul lui Ryno de a o convinge pe Marchiza de Flers, bunica lui Hermangarde, că amorul lor nebun s-a încheiat, devine pretext de examinare a moravurilor și virtuților noii burghezii franceze.

Cu franchețea ei obișnuită în reprezentarea sexualității feminine, Breillat cercetează această pasiune, repovestită prin flashback, în toate nuanțele și ambiguitățile posibile – de la setea de viață la cea de distrugere.

Deși tonul filmului e în cea mai mare parte sobru și cerebral, patosul calculat care emană din interpretarea Asiei Argento a unui personaj mereu provocator la adresa normelor vestimentare de gen ale vremii împinge adesea drama camerală spre autosatiră în haine istorice, iar politicile seducției și răzbunării, spre pur spectacol (Georgiana Vrăjitoru, curatoare).

Scriitoarea Ana Pușcașu a intrat în dialog cu viziunea filmului și a conceput un răspuns literar acordat filmului prin textul: „când s-a tras o linie pe pământ”, care poate fi citit pe Scena9 în perioada următoare și audiat înainte de proiecție în sala de cinema.

După film, publicul timișorean este invitat să participe la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu scriitoarea, moderată de Alex Higyed.

Proiecția va avea loc și la București și Sibiu, pe 30 august, și pe 1 septembrie la Cluj.

