F-SIDES Crash Course – un program de introducere în feminism prin film ajunge – în premieră- la Timișoara

Prin F-SIDES Crash Course li se propune tinerilor timișoreni o săptămână de proiecții de film și discuții structurată ca o incursiune în conceptele principale din feminism.

Este o inițiativă de educație prin film dedicată publicului tânăr timișorean, care își pune mai multe întrebări, cere mai mult context și cultivă perspective noi despre societate.

Zilnic, în perioada 27 septembrie – 2 octombrie, la Cinema Victoria, rulează un program atent curatoriat cu filme regizate de femei din diverse colțuri ale lumii, din anii ’70 până azi.

F-SIDES Cineclub (f-sides.ro) este primul cineclub românesc dedicat exclusiv filmelor regizate de femei și modurilor alternative de a reprezenta feminități în cinematografie și societate. F-SIDES are proiecții în București, Cluj și Sibiu și derulează un program de educație prin film în 8 orașe mici și mijlocii din țară.

În parteneriat cu Identity.Education, Cinema Victoria și Marele Ecran și cu sprijinul Centrului de Proiecte Timișoara, F-SIDES ajunge în 2022 și la publicul timișorean.

PROGRAM

De ce mai avem nevoie de feminism?

Marți, 27.09, 18:00, Cinema Victoria

Film: Orlando (1992), r. Sally Potter, 93 min.

O călătorie ușor fantastică prin mai multe epoci, inspirată din opera Virginiei Woolf și urmând îndeaproape firul narativ din romanul ei cu același nume. Orlando se transformă din bărbat aristocrat în femeie și navighează pierderea bruscă a drepturilor ca urmare a acestei schimbări. Trecerea lui Orlando prin timp sintetizează revendicările primului val feminist și obstacolele cu care s-au confruntat femeile până în secolul al XX-lea.

*Urmat de o discuție cu Identity. Education despre roluri de gen și posibilitatea unei lumi mai puțin binare, pe baza filmului Orlando

Beyond blue and pink: cum lărgim orizonturile socializării de gen

Miercuri, 28.09, 18:00, Cinema Victoria

Film: Bend It Like Beckham (2002), r. Gurinder Chadha, 112 min.

David Beckham e idolul și naționala de fotbal feminin e ținta. Însă e mai dificil să îți dezvolți pasiunea pentru acest sport când te confrunți cu așteptările rigide ale societății despre cum se comportă o fată și ce este dezirabil pentru ea când se maturizează. O comedie-reper a anilor 2000 care ne învață câteva lucruri despre ocolirea barierelor de gen persistente și universale, dar și despre stereotipuri culturale locale și globale.

Corpul: teren personal, dar profund politic

Joi, 29.09, 18:00, Cinema Victoria

Film: Papicha (2019), r. Mounia Meddour, 108 min.

Algeria, anii ’90, război civil; este fundalul pe care un grup de studente, printre care pasionata de design vestimentar Nedjma, încearcă să își protejeze libertățile tot mai limitate în privința a unde se duc, cum se îmbracă, ce gândesc și ce fac cu viețile lor. Debutul cineastei Mounia Meddour ne arată cum domeniul personal chiar este politic, iar constrângerile din sfera privată o influențează în cele din urmă pe cea publică.

Cetățenele: relația femeilor cu statul-națiune

Vineri, 30.09, 18:00, Cinema Victoria

Film: One Sings, the Other Doesn’t (1977), r. Agnès Varda, 116 min.

Statul-națiune e entitatea care ar trebui să ne protejeze drepturile și libertățile. Ce se întâmplă când presiunile politicilor nataliste scot cetățenele din sfera de protecție a guvernelor lor? Prin povestea unei prietenii între două femei, întinsă peste generații, Agnès Varda ne arată cum solidaritatea feminină vine să întâmpine absența (sau chiar opresiunea) statului, prezentându-ne motivațiile de la baza celui de-al doilea val feminist.

Aici nu ești binevenită: genul și spațiul

Sâmbătă, 01.10, 15:30, Cinema Victoria

Film: God Exists, Her Name Is Petrunija (2019), r. Teona Strugar Mitevska, 96 min.

Sunt locuri centrale în viața societății în care femeile încă au acces limitat sau marginal: în laboratoare, expediții ori birouri executive sau, în cazul acestui film nord-macedonean, în cursa după crucea de Bobotează. Filmul Teonei Strugar Mitevska ne pune întrebări despre excluderea femeilor din anumite spații publice sau cu valoare simbolică, întrebări pe care le putem extrapola la spațiile în care locuim sau pe care le traversăm.

Muncă domestică într-o lume globalizată

Sâmbătă, 01.10, 18:00, Cinema Victoria

Film: The Chambermaid (2018), r. Lila Avilés, 102 min.

De-a lungul timpului, tipurile de muncă având o componentă domestică au fost rezervate femeilor, iar cererea tot mai mare de servicii de îngrijire a dus la fenomene precum migrația feminizată, accentuată de factori economici sau rasiali. Cameristă într-un hotel de lux din Mexico City, Eva ia pe umerii ei mai mult decât îi cere fișa postului, dar atenția ei la problemele personale ale clienților amplifică exploatarea la care este supusă.

Femei în poziții de putere

Duminică, 02.10, 15:30, Cinema Victoria

Film: Proxima (2019), r. Alice Winocour, 107 min.

În afară de domeniul politic, cel științific a fost și este încă printre cele mai dificil de cucerit de către femei, care nu sunt la fel de încurajate să urmeze o carieră în disciplinele STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică). Singura astronaută de la bordul unei viitoare misiuni de un an pe Stația Spațială Internațională, Sarah e nevoită în timpul pregătirii să demonstreze iar și iar unui colectiv ostil că își merită pe deplin locul.

Taking it forward – feminisme emergente, feminism pop și postfeminism

Duminică, 02.10, 18:00, Cinema Victoria

Film: The Bling Ring (2013), r. Sofia Coppola

Ce mai rămâne din împuternicirea femeilor atunci când ea devine obiect de consum? Sofia Coppola transpune cazul real al unui grup de adolescenți care au jefuit, ajutați de informații de pe rețelele de socializare, casele câtorva vedete din Los Angeles. Urmărind ascensiunea mediatică a uneia dintre membrele grupului, filmul analizează rolul pe care îl au imaginile transmise de celebrități în formarea ideilor curente despre emancipare.

F-SIDES Crash Course este un proiect co-finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte si de Ambasada Olandei prin Human Rights Funds.

În parteneriat cu Identity.Education, Cinema Victoria, Marele Ecran, Glitch, Ambasada Franței în România, Institutul Francez.

