Femeie lovită de o șoferiță neatentă, pe trecerea de pietoni

O femeie a ajuns miercuri seara la spital dupa ce a fost lovita de un autoturism.

Accidentul s-a produs in imediata apropiere a parcului George Enescu din Lugoj cand victima traversa strada pe trecerea de pietoni. Intr-o clipa de neatentie, o soferita nu a observat-o pe femeie, si a lovit-o in plin. In urma impactului, pietonul a fost aruncat intr-o masina parcata. Femeia care traversa strada a fost ranita la cap. Un echipaj de la ambulanta a preluat-o pe victima si dupa ce i-a acordat ingrijiri medicale, au transportat-o la spital. Pe numele tinerei care conducea masina a fost intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

